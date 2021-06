La Concellería de Infancia e Mocidade de Bueu continúa con la programación de las IV Xornadas pola Diversidade Afectivo-Sexual. Ayer, con motivo del Día del Orgullo, se organizó la lectura de un pregón a cargo del youtuber Olaxonmario. El acto fue en la Praza Massó y a continuación, en el Centro Social do Mar, se proyectó la película “Call me by your name”. Las actividades proseguirán durante la semana con el pintado de un banco en la Praza Massó y de un tablero de juego por la igualdad. El viernes, también en la Praza Massó, será el espectáculo “A Drag Pandereteira”, de Meiga-i.