El PP exige eliminar del PMUS el vial que atravesaría el colegio de Reibón

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, anunció ayer que presentará una reforma del Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) para que el gobierno local elimine de forma oficial el proyecto del vial que atravesaría por al patio del CEIP Reibón, y que protagonizó gran parte del debate político moañés en las últimas semanas, llegando a su máximo de tensión el pasado pleno. Argumenta, Fervenza, que la carretera prevista “ha generado el rechazo social y de los representantes de los padres de los alumnos”.

La resaca del pleno todavía se prolongaba ayer con el PP “condenando y lamentando” la actuación del bipartito al respecto, dando validez a las presuntas actuaciones de “presión y amenazas para que se ejecutase ese vial, con comportamientos poco democráticos y dignos de repúblicas bananeras, como denunció el Anpa”.

Fervenza asegura que presentará la solicitud para eliminar esa ficha del PMUS “ya que no me fío de las palabras de la alcaldesa cuando dice que no lo construirá y, al mismo tiempo, votan en contra de una moción del PP en la que se pedía que no se hiciese”. Teme, el portavoz de la oposición, que si no se elimina la carretera del Plan de Mobilidade “al ser los terrenos públicos y con un gobierno opaco, un día de verano los padres se encuentren con las máquinas trabajando”.

En el pleno desde el bipartito aseguraron que el proyecto estaba parado al no lograr un consenso ni con el Anpa ni con la dirección del colegio.

Tras recordar que el Anpa señaló “la posible vinculación de ese vial con el desarrollo urbanístico de los terrenos próximos al colegio”, el PP insiste en asegurar que “la educación no es una moneda de cambio” y pide al BNG que no use como excusa “la construcción de un auditorio con el que han estado engañando a los vecinos desde hace 14 años”.