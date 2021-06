El Concello de Bueu abre mañana la cuarta edición de sus Xornadas pola Diversidade Afectivo-Sexual, que se desarrollarán hasta el próximo 2 de julio. Los actos del primer día se concentrarán en la Praza Massó, donde a las 12.00 horas se presentará el libro “Identidade”, de Née Barros y la iniciativa “A roupa non ten xénero”, que desarrolló durante el último curso alumnado y docentes del IES Johan Carballeira de Bueu.

El lunes está prevista la lectura de un manifiesto a cargo del youtuber Olaxonmario, a las 20.30 horas en la Praza Massó, y la proyección de la película “Call me by your name”, de Luca Guadagnino, a partir de las 21.30 horas en el Centro Social do Mar de Bueu.