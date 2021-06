El Centro de Saúde de Cangas seguirá abierto por las tardes durante el verano. Así lo comunicó ayer el gerente de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, Javier Puente, a representantes políticos del Concello. Primero, al portavoz del PP y médico en el propio consultorio, José Enrique Sotelo, que hace una semana amenazó con dimitir como edil si no se daba marcha atrás a esa decisión y ha mediado ante las autoridades sanitarias para revertir sus planes. Más tarde, a la alcaldesa, Victoria Portas, que expresó su malestar por tener que enterarse de la noticia “por el FARO”, después de Sotelo, y luego por una llamada telefónica que hizo al gerente para confirmarlo, aunque “sin ningún documento oficial”. La regidora lo considera una deslealtad institucional y mantiene la convocatoria de manifestación para mañana, a las 20.30 horas, en demanda de “mejoras en la atención primaria y una ambulancia de refuerzo”, que es lo acordado por los portavoces políticos y el Consello Municipal de Saúde.

Los demás grupos no han cambiando de parecer. El BNG sostiene que “el problema con la atención primaria y la ambulancia sigue igual”, indica su portavoz, Mercedes Giráldez, que culpa a Sotelo de querer sacar rédito político y económico –“para poder hacer horas extras y ganar un sobresueldo”– a cuenta de “sobrecargar el PAC”, ya saturado, además de “vender como favor lo que en realidad es un derecho de los pacientes” y presentarse como “salvador del pueblo de Cangas”. Su “desmarque” de la protesta supone “darle una patada a los colectivos y usuarios y dividir a la ciudadanía para beneficiarse política y personalmente y salvarle la cara al PP de la Xunta”, remachan desde la formación nacionalista.

“Es momento de satisfacción, no de reproches. Tenemos que felicitarnos todos, sobre todo esas 6.000 personas que tienen médico en horario de tarde porque trabajan y no pueden a otra hora”, recalca el concejal del PP, que al mismo tiempo anuncia la decisión de su grupo político de desmarcarse de la manifestación de mañana porque el principal motivo de la convocatoria “ya está resuelto”. El llamamiento a la movilización social, que también apoyaron los populares de Cangas, tenía como principal objetivo exigir a la Xunta que el centro de salud no cierre por las tardes en verano, desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, como estaba previsto, y ese “compromiso firme ya existe”, por lo que se retiran de la convocatoria y abogan por lograr otras posibles mejoras por la vía del diálogo. La dotación de una segunda ambulancia para atender el aumento de población que registra la comarca morracense durante los meses estivales “dependerá de los datos, no del capricho de un ambulanciero”, advierte Sotelo, que está convencido de que “si es necesaria, la Administración la pondrá”.

La decisión del Sergas fue comunicada por el gerente de la EOXI tras una visita al centro de salud de Cangas que varias personas presentes califican de “muy tensa”, ya que obliga a compatibilizar los derechos laborales del personal médico, que optaba mayoritariamente por concentrar el servicio por la mañana para rebajar su carga de trabajo, con la de los 6.000 pacientes que eligen el turno de tarde por razones laborales o familiares. Al turno vespertino están adscritos cuatro médicos, aunque uno de ellos se encuentra de baja desde hace más de un año, por lo que la atención se mantendrá en condiciones similares a las del verano pasado. “Nadie debe asumir más trabajo de lo que la ley le exige, pero tampoco menos, y hay que pensar en el beneficio de esos 6.000 usuarios”, apunta José Enrique Sotelo, que no veía adecuado “concentrar todo el servicio por la mañana, menos aún en una situación de pandemia” como la actual. Por la mañana hay diez médicos, que atienen un cupo de alrededor de 12.000 usuarios, según los datos que maneja la Consellería de Sanidade. La cifra subiría a 18.000 si se suman los de tarde.

“Sanidad pública 100%”

“Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena en beneficio de la ciudadanía”, celebra el máximo representante del PP en Cangas, que además es médico que ejerce en el turno de tarde en el centro de salud de su municipio, y agradece la “atención y el trabajo” del gerente de la EOXI, Javier Puente, para resolver el problema. “Los políticos han tomado la decisión correcta y la atención se mantendrá como el verano pasado. Me alegro como ciudadano de Cangas y como representante político por una solución que es de sentido común”, apostilla. En consecuencia, el PP se desligó de la manifestación porque el problema “está resuelto, aunque siempre hay cosas que mejorar”, y porque “la sanidad en Galicia es pública al 100%, como lo demuestra que el 45% del presupuesto de la Xunta se destina a ella”. Muy distinto, añade, “a lo que se hace en Cangas, donde se privatiza desde la recogida de residuos del botellón hasta el servicio de socorrismo”.

Victoria Portas: “No hay garantías de nada y mantenemos la manifestación”

“Para nosotros no varía nada”, manifestó la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, tras conocer el cambio de postura del Sergas sobre el cierre del centro de salud por las tardes. Lo supo “por vuestro periódico y no de forma oficial”, hasta que llamó por teléfono a las autoridades sanitarias y se lo confirmaron, aunque “sin ningún documento que pueda demostrar que se va a llevar a cabo”.

La regidora recordó al gerente del Área Sanitaria de que ella es “la máxima representante del Concello”, y no ha sido tratada como tal en este asunto, y que la demanda de la junta de portavoces y el Consello Municipal de Saúde es de “más medios para la Atención Primaria y una ambulancia de refuerzo”. Esas peticiones se mantienen y justifican la manifestación de mañana, repite.

Insiste en que no basta con abrir el centro de salud por las tardes, sino que hay que dotarlo de medios humanos, cubrir las bajas y poner personal y ambulancia de refuerzo en verano. No debe hacerse “duplicando las jornadas” de trabajo.

Mercedes Giráldez: “Seguiremos como estamos, pero repartido como Sotelo quería”

“A pesar del anuncio del Sergas de mantener el servicio por las tardes, desde el BNG, y con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del PP, que ahora se desmarca, mantenemos la convocatoria de manifestación”, anunció la portavoz del Bloque, Mercedes Giráldez, que considera necesario “explicar a la opinión pública que el problema con la Atención Primaria continúa”, al igual que la necesidad de una ambulancia de refuerzo y de más personal.

“Y por culpa de Sotelo, ahora por las mañanas no asumirán desplazados y por las tardes, con dos médicos, tampoco”, lamenta Giráldez. “Seguiremos como estamos, pero repartido como Sotelo quería para poder hacer horas extras; así que sobrecarga en el PAC y sin ambulancia”, recalcan desde la formación nacionalista, que arremete contra el portavoz del PP en Cangas por priorizar su “beneficio personal en cuanto a la unidad de la que tanto alardeó para pedir más medios”. Sostiene que la movilización social es la vía para mejorar la sanidad.