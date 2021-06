Cangas se moviliza el viernes contra el cierre de las consultas de tarde y para exigir otra ambulancia

El Consello de Saúde de Cangas se cerró ayer con el acuerdo para una movilización social. Se convocará una manifestación para este viernes, a partir de las 20.30 horas, contra el cierre del centro de salud de la villa por las tardes, como principal demanda. La marcha discurrirá bajo el lema “Na defensa da sanidade pública. Máis medios para a atención primaria e ambulancia xa”. Y es que a las peticiones se añade la histórica demanda de una segunda ambulancia que refuerce este servicio sobre todo durante los meses de verano. Todos los grupos políticos, así como los colectivos sociales presentes en el Consello de Saúde se mostraron de acuerdo con la movilización. Hay que recordar que el Sergas ha consultado con los sanitarios del centro de salud para valorar las opciones de mantener por las tardes las consultas, tras la amenaza de dimisión por parte del portavoz municipal del PP, José Enrique Sotelo. Ayer mismo el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, acudió por esta razón al centro de salud y se reunió con el jefe de servicio Benigno Villoch.

Mientras tanto, el Concello sigue dando pasos hacia la normalidad al superarse ya las peores fases de la pandemia. Y es que tras más de un año de restricciones por el COVID 19 y con la situación sanitaria en franca mejoría, el mercadillo ambulante de Cangas podrá reabrir desde pasado mañana, viernes, hasta el límite de su capacidad, estrenando un verano que los comerciantes esperan que sea el de la recuperación y el progresivo regreso a la normalidad. La Xunta abrió el camino a finales de mayo y el Concello de Cangas lo franqueó ayer con un decreto de la alcaldesa, Victoria Portas, autorizando “la ocupación del 100% del mercado de venta ambulante” a partir de mañana, “levantando las restricciones de ocupación” establecidas por el Concello el 5 de noviembre de 2020, fecha desde la que solo se permite colocar la mitad de los puestos, con rotación de los titulares. La medida, consensuada con el colectivo de vendedores, asegura la concejala Sagrario Martínez (PSOE), ya se ha comunicado a los departamentos municipales implicados, entre ellos el de Tesorería, con el fin de recuperar también la aplicación de la ordenanza fiscal por aprovechamientos especiales con instalación de puestos de venta en la vía pública.

La edil de Desenvolvemento Económico celebra que la evolución de la pandemia permita reactivar esta actividad en el tradicional mercadillo de los viernes, donde desde pasado mañana se podrán instalar hasta 128 puestos, que son los legalmente registrados. Hasta ahora solo se podían colocar en la misma jornada un máximo de 64, la mitad del aforo. Recuerda que la Xunta establece el aforo en las ferias en función de su capacidad y circunstancias sanitarias, y Cangas está en el grupo de mercados con menos de 150 puestos autorizados, por lo que se podrán montar en su totalidad. En los municipios que tengan entre 150 y 250 puestos autorizados se podrá disponer del 75 % , que se reduce al 50% en los mercados que tengan máis de 250 puestos. En todo caso, se limitará la afluencia de clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal y se mantiene la obligatoriedad de usar mascarilla aunque se mantenga la distancia de seguridad interpersonal indicada. También se recomienda, a instancias de la Consellería de Sanidade, la puesta a disposición de dispensadores de gel hidroalcohólico o desinfectante y realizar al menos una limpieza a fondo diaria del área de trabajo.

Sagrario Martínez asegura que la reapertura del mercadillo al 100% se puso sobre la mesa hace varias semanas y se aplica ahora tras consensuarlo con el sector, y en particular con la Asociación de Vendedor@s Ambulantes do Morrazo (Asvam). Considera que se producen las condiciones para “dar ese paso hacia la normalización”, aunque advierte que no se pueden echar las campanas a vuelo y exige “responsabilidad” a comerciantes y clientes para consolidar esa mejoría progresiva. Aunque ayer por la mañana no era oficial la medida de reapertura al 100% a tan corto plazo, esa posibilidad ya estaba siendo valorada con optimismo por los ambulantes y también por comerciantes de la plaza de abastos, que vinculan buena parte de sus negocios a la actividad del mercadillo de los viernes.

Una semana sin contagios en Cangas y 14 días en Bueu

La evolución de la pandemia de COVID-19 sigue a la baja en O Morrazo y las buenas noticias se suceden. En Moaña el mapa del Sergas solo contabiliza tres positivos, todos ellos contagiados la última semana. En Cangas, por su parte, existen tres contagiados de coronavirus pero ya nadie contrajo el virus a lo largo de la última semana. En Bueu la incidencia es todavía menor, sin ningún nuevo caso detectado en los últimos 14 días y con solo un vecino sufriendo en estos momentos los efectos del COVID-19. En cuanto a los casos en centros escolares, la semana comenzó con solo un positivo en el CEIP Seara de Moaña. El resto de colegios están ya libres del virus.

Moderna

Por otro lado, los vecinos de entre 55 y 60 años que esperaban desde el día 18 por la segunda dosis de la vacuna de Moderno han sido llamados ayer por la mañana. Tienen su cita entre el jueves y el fin de semana, por lo que también quedarán inmunizados.