Urbanismo ratifica su negativa al vial de Lagos

El proyecto de acondicionamiento del vial de salida de la playa de Lagos ha entrado en punto muerto y su viabilidad queda seriamente tocada después de que el Servizo de Urbanismo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia haya ratificado su negativa al mismo. Así se lo confirmaron ayer la jefa provincial y los técnicos a la delegación buenense encabezada por el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, en la reunión mantenida en Pontevedra y que tenía como objetivo responder al último informe negativo remitido por los técnicos autonómicos.

El no rotundo de Urbanismo deja un resultado descorazonador para el gobierno local buenense, que no entiende las razones argumentadas desde el departamento dependiente de la Xunta de Galicia. “Ellos aseguran que ese camino no aparece en el planeamiento y que por tanto se trata de abrir uno nuevo, algo que no está permitido”, señala Villanueva. La postura del Concello de Bueu es que ese camino sí existe aunque está en desuso desde hace tiempo. “Defendemos que ya está abierto y prueba de ello es que no hay que realizar ninguna expropiación, pero no lo aceptan”, añade.

Para Urbanismo la existencia de ese camino solo tendría validez si estuviese recogido en el planeamiento. Villanueva se queja de que aunque así fuese “y estuviese grafiado ellos pretenden que salga definido si se quiere pavimentar o ensanchar en el futuro, y ningún plan puede recoger semejante nivel de definición”. Es más, el edil buenense de Urbanismo asegura que la argumentación del departamento autonómico “no tiene sentido, porque complicaría enormemente pavimentar cualquier pista”. De hecho, apunta como ejemplo que “Medio Rural lleva subvencionando durante las últimas décadas la pavimentación de pistas y nunca pidieron que estuviesen definidas en el planeamiento. Es una auténtica paradoja”, subraya.

El Concello busca alguna alternativa legal para poder salvar el proyecto

Lo cierto es que las soluciones son complicadas para el Concello de Bueu. Una posibilidad sería la de acometer un Plan Especial, “pero no tiene mucho sentido para ensanchar un camino meterse en un proceso que te va a llevar un año o así”, apunta. La otra sería aún más descabellada, la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. “Sería una locura”, dice. Villanueva critica la “lectura errónea” de los técnicos autonómicos acerca de lo que es la apertura de nuevos caminos. “Este existe y lo único que queremos es dotarlo de un pavimento decente para que puedan circular los vehículos”, afirma.

Recuerda asimismo que el proyecto cuenta con los permisos de otros departamentos de la Xunta de Galicia, superando los trámites del POL o de Medio Ambiente. “el problema es que Urbanismo debe informar al estar el camino dentro de los cien metros de servidumbre de Costas. Si no, ellos no informarían y no habría problema”.

Martín Villanueva critica la "lectura errónea" de los técnicos autonómicos

Así, anuncia que en los próximos días “le daremos una vuelta para buscar alguna alternativa legal, pero esto es un despropósito”.

El proyecto para dotar de un vial de salida a la playa de Lagos supone la mejora del camino preexistente de A Ferrada para que tenga un ancho de 4,75 metros y una senda peatonal de 1,5 balizada para evitar los estacionamientos en esa zona. Sí se habilitaría una zona de aparcamiento con capacidad para 20 coches. La intervención prevista es de las denominadas blandas, con una pavimentación con materiales acordes a la zona forestal donde está ubicado. Además de la evidente mejora de los accesos a Lagos la reforma de este camino supondría asimismo eliminar la circulación por la pista que atravesaba el monte de A Escadiña, así como el aparcamiento irregular en este mismo espacio.