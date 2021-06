El artilugio que nos hace mirar hacia arriba.

Vecinos del Casco Vello de Cangas, que residen muy cerca de la Plazo do Arco, están reuniendo firmas para que la compañía telefónica correspondiente pueda instalar cable mejorar el servicio de telefonía e internet a sus casas. Hay un problema con un vecino que impide el paso del citado cable y la cosa está complicada. ¡Que sus razones tendrá también el que se opone! Mientras, el Concello parece que no puede inmiscuirse en esta lucha vecinal que está provocando malestar y desasosiego en el personal.

No se celebró ayer la reunión que iba a servir para constituir la Comisión de Mobilidade de Cangas. No pudo ser porque el concejal del ramo, Adrián Pena (ACE) está de baja, según comunicó la alcaldesa a los concejales de la oposición municipal. Esperemos que lo que inoportuna al nuevo edil no le tenga apartado de su puesto político demasiado tiempo. Lo primero es la salud. A estas alturas ya todo el mundo lo sabe. ¿O no?