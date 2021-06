A vueltas con el peto de ánimas de A Madalena.

A pesar de la prohibición de quemar velas en este peto que cuenta con la protección de Patrimonio al ser considerado un Bien de Interés Cultural, son muchos los fieles que insisten en esta costumbre. Ya se advertía en el proyecto que había que erradicar esta manera de proceder, porque dañaban el peto que terminó de restaurar no hace mucho Patrimonio.

Esos consellos sectoriales de los que se habla

No le falta razón al Partido Popular de Cangas cuando habla de los Consellos Sectoriales. Son reuniones que duran incluso más que un pleno, donde no hay orden ni concierto y donde un día acuden unos colectivos o asociaciones y a la siguiente otros diferentes. No se levanta un acta y las intervenciones son a discrección. Pero algunos partidos están convencidos de que ésta es una forma idonea, porque es participativa. Pero también lo es el sistema de elecciones de concejales, que son los que representan al pueblo. Lo otro nunca resolvió nada. Al contrario, crea confusión y desinformación.El BNG cuando estuvo en el gobierno pudo comprobarlo es sus carnes.

Portugal, destino de fin de semana de nuestros ediles

De un tiempo a esa parte, nuestros concejalas y concejales tiene metido a nuestro país fronterizo entre ceja y ceja. Allí se van un fin de semana sí y otro también, tanto los de Moaña como los de Cangas. Fueron demasiados meses sin poder cruzar la raya, que ahora lo hacen de manera asidua para desquitarse de tanto confinamiento fronterizo.