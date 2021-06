Las polémicas jardineras de O Forte.

Los memes de cangas baten récords

Vamos camino de récord en Cangas. Nos van a conocer en el mundo no por el carácter turístico, sus majestuosas playas, sus formidables paisajes, sus gentes, sino por las obras que más memes provocan al año. Primero fue el superpaso de peatones en la avenida 25 de Xulio, ahora lo son las canastas de baloncesto en el Camino Real. Como imaginación hay mucha para este tipo de cosas, algunas se colocan al lado de la Sirena y otras en las chimeneas. Incluso alguna ejerce de peineta española de la clase política.

Leticia Santos con Ana Pontón en Lugo

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, no fue a la recogida de las banderas azules en las Cíes. Pero no porque hubiese alguna guerra de banderas, como en el caso del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Si no acudió es porque tenía un acto en Lugo, con Ana Pontón. Era un acto de partido y está visto que Leticia Santos no le hace ascos a una escalada en el BNG. Sin empujar a nadie, claro está. Ahí tendrá que lidiar con su compañero, el alcalde Bueu, Félix Juncal, que es cierto que nunca tuvo beleidades por otros puestos que no fuera el de alcalde.