Lo que ven ahí, en medio de ese muro u asiento del frente marítimo de Cangas no es otra cosa que los restos de una botella de cerveza. No tendría nada de particular, porque siempre hay gente guarra que deja las botellas en lugares públicos. Lo que la diferencia respecto a otras es que ésta lleva meses rota ahí. Cada día aparece un poco más rota. Pero no hay un empleado municipal que sea capaz de retirarla.

El sigiloso paso de Vázquez Almuiña

De nuevo tuvimos en O Morrazo a Vázquez Almuiña, ex alcalde de Baiona, ex de conselleiro de Sanidade y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, sin que anunciara su presencia. Claro que no debe cogernos por sorpresa. Hay que recordar aquella ocasión en la que acudió a un ciclo de conferencias del PP de Cangas coincidiendo con el debate de los terrenos para el CIS y con la huelga de ambulancias. Ahí sintió la política muy de cerca. Había acudido con solo dos policías autonómicos de paisano y no fue fácil su estancia. Así que ayer, su paseo por el paseo de O Salgueirón lo hizo en silencio, sin querer despertar a nadie.

Silencio en el PPdeG

No estaría de más _José Enrique Sotelo se lo merece_que alguien destacado del PP en Galicia se hubiese pronunciado ayer respecto al últimátum que anunció en el pleno del jueves. Y que no se crea el PPdeG que mantener la decisión de la Gerencia de cerrar el centro de salud por las tardes solo iba a costar la dimisión de Sotelo. Sería solo la primera pieza del dominó y al PP le costaría mucho remontar en Cangas.