El 92% de los alumnos, 229 en total, aprueba la ABAU, tres puntos más que el año pasado

Esta segunda selectividad de la pandemia se salda con unos resultados excelentes en el Instituto Johan Carballeira, de Bueu, en donde el 100% de los alumnos presentados pasaron la prueba, tal y como confirman en el centro. Se habían presentado 33 (32 del Bachiller diurno y 1 del nocturno) y aprobaron todos. Hay notas curiosas como la de un alumno del IES As Barxas que suspendió solo por cinco centésimas y tenía previsto reclamar. De este centro escolar de Moaña acudieron 38 alumnos y aprobaron 36, a expensas del resultado de esa reclamación.

Del Instituto María Soliño de Cangas acudieron 52 y aprobaron 46 y del IES Rodeira, 84 de 91. En el instituo moañés A Paralaia solo suspendieron tres y de los 33 presentados, pasaron la selectividad, 30.

Los alumnos con mejores notas en los cinco centros públicos de la comarca son, en su mayoría, mujeres. Son futuras médicas, odontólogas, biomédicas, físicas, ingenieras, fisioterapeutas o músicos, pero también hay de la rama de las Artes y de las Humanidades, para ser artistas o dedicarse a la Abogacía o la Psicología. Entre todas ellas, están Daniel Redondo, del IES A Paralaia, o Xavier Graña, del IES Johan Carballeira. Redondo procede del Bachiller de Ciencias y su meta está en poder estudiar Ingeniería Mecánica en la escuela Naval Militar de Marín. Graña es una apasionado de las matemáticas.

Todos ellos han logrado matrícula de honor en el Bachillerato y han superado la selectividad, con nota por encima de 12 sobre 14. Aún así, quienes opten a la carrera de Medicina todavía tienen que esperar a la nota de corte que se establezca en la facultad. En la Universidad de Santiago, el corte se establece en la nota del último aspirante a entrar. El año pasado fue de 12,75. Muchos optarán por otras carreras en una situación de incongruencia cuando faltan médicos para cubrir las vacantes en los centros de salud.

"Opto por Biomedicina en Barcelona" Alba Louzao (Nota de 13,67) - Alumna IES Johan Carballeira (Bueu)

Alcanzó 9,95 en el Bachiller de Ciencias y quiere estudiar Ciencias Biomédicas en Barcelona. No le asustan las asignaturas de la carrera en catalán y dice que empezará a leer cosas en este idioma este verano. Le gustaría dedicarse a la investigación científica, divulgación o docencia, y si tiene que ir a otro país, mejor: “Ojalá pueda viajar a costa de investigar”.

"Estamos para solucionar los problemas" Ana Piñeiro (Nota de 13,27) - Alumna del IES Rodeira de Cangas

Realizó el Bachiller Social con una nota de 9,9 y le gustaría estudiar Economía en Vigo. Sonríe cuando dice que la nota de corte es 5, pero explica que no tiene que ver con la dificultad o no de la carrera. Tiene claro que “estamos para solucionar los problemas” cuando se le pregunta por la difícil situación económica y admite que este curso fue instituto y casa.

"Quiero hacer Artes, pintura, música..." Sara Martínez (Nota de 13,11) - Alumna del IES María Soliño de Cangas

Acabó el Bachiller de Artes con 9,5. Sus 13,11 de nota en selectividad le permiten estudiar Bellas Artes en Pontevedra, con una nota de corte de 7. Quiere dedicarse a las artes, a hacer arte, pintura, música y dedicarse también a la docencia. Cree que se debería de mantener la selectividad de poder escoger entre las preguntas y dice que el curso fue un reto para todos.

"Me gusta la Física y trabajar en investigación" Lucía Ríos (Nota de 13) - Alumna del IES As Barxas de Moaña

Su Bachiller Científico fue de 9,86 y su meta es la carrera de Física en Santiago. Le gustaría trabajar en investigación, aunque reconoce que en España es complicado, o en la divulgación científica a través de Youtube. Dice que e ella le ayudó mucho para estudiar. Admite que la selectividad no fue fácil, aunque tuvieron la ventaja de poder elegir 5 preguntas de 8.

"Mi primera opción es la Escuela Naval de Marín" Daniel Redondo (Nota de 12,71) - Alumno del IES A Paralaia de Moaña

Ingeniería Mecánica en la Escuela Naval de Marín. Esa es la primera opción de carrera de este alumno, con un 9,9 en Bachiller. No descarta tampoco la opción de oficial de la Guardia Civil en Zaragoza o estudiar el doble grado de Matemáticas y Estadística en Santiago. Asegura que el curso resultó incómodo por la mascarilla, pero se llevó bien.

"Me inclino por Ingeniería Informática" Estela Sobral Pequeño (Nota de 12,35) - Alumna IES As Barxas de Moaña

Con un 9,76 en Bachiller (matrícula de honor) y 12,35 en selectividad, Estela Sobral no tendrá dificultades para entrar en la carrera de Ingeniería Informática que quiere estudiar en Ourense. Barajaba también Ingeniería Aeroespacial, pero la programación informática le atrapó. Le gusta todo lo relacionado con los videojuegos o la inteligencia artificial.

"Podría compaginar Fisioterapia y seguir los estudios superiores de acordeón" Iciar Nores (Nota de 12,68) - Alumna del IES María Soliño de Cangas

Acabó el Bachiller de Ciencias, con nota de 8,9 y quiere seguir los estudios sanitarios, aunque no descarta, si no entra en Medicina en Santiago, por la nota de corte, seguir sus estudios superiores de acordeón y compaginarlos con los de Fisioterapia. Dice que selectividad no le pareció difícil, aunque reconoce que fueron a “pillar” en la nota.

"Haré el doble grado de Dirección de Empresas y Derecho" María Rial (Nota de 12,72) - Alumna del IES María Soliño de Cangas

Tenía claro que quería estudiar Derecho, aunque cuando empezó Economía en Bachiller le gustó tanto que ahora se decanta por el doble grado de Dirección de Empresas y Derecho. Reconoce que el curso fue difícil, no acabaron primero y no llegaron bien preparados. No cree que la selectividad fuera difícil, pero los correctores fueron estrictos.

"Siendo abogada puedes ayudar a la gente" Noelia Alonso (Nota de 13,14) - Alumna del IES As Barxas de Moaña

De pequeña quería ser abogada, después valoró otras opciones, pero ahora vuelve a su idea de estudiar Derecho porque cree que como abogada puede ayudar a la gente “y se pueden conseguir más cosas”. Del curso por la pandemia (acabó con 9,59) asegura que más que complicado, “diría que ha sido una carrera de fondo y más difícil” que en otros tiempos de normalidad, porque había mucha materia en poco tiempo. Reconoce que desde el instituto se pusieron todas las facilidades y echaron una mano. Después de los nervios del primer examen, dice que el resto de la selectividad fue más tranquila.

"Hay que ver que nota de corte ponen en Medicina" Clara Barreiro (Nota de 13,44) - Alumna del IES Rodeira de Cangas

Estudiará Medicina en Santiago, si la nota de corte, que todavía está por fijar en la Universidad, se lo permite; y, de lo contrario, se matriculará Odontología. Siempre quiso estudiar alguna de estas dos carreras y con el 9,9 de nota que obtuvo en el Bachiller y el 13,44 en la selectividad tiene las puertas muy abiertas para ello, aunque reconoce que siempre hubiera intentado la mejor nota posible, aún sin haber nota de corte. Respecto al curso, asegura que fue un poco más agobiante por todo el estrés del COVID, “aunque nos adaptamos” y sobre la selectividad, para ella fue más fácil de lo que pensaba.

"Siempre me gustó la resolución de problemas" Xavier Graña (Nota de 13,66) - Alumno del IES Johan Carballeira de Bueu

Con 9,9 en Bachiller, quiere estudiar Matemáticas y también le gusta Programación. Su idea es realizar un doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en Santiago. Asegura que siempre le gustó la resolución de problemas y que prefiere comprender a memorizar. Reconoce que en su centro no hubo muchos casos de COVID en el curso y las clases fueron presenciales, por lo que a nivel académico, dice que para él la pandemia fue una “molestia”. Confía en el futuro laboral por el auge que tienen las tecnologías, aunque “me iré orientando en estos años que me quedan de estudios”.

"El trabajo del psicólogo es imprescindible" Antía Fernández del Río - Alumna del IES A Paralaia de Moaña

Procede del bachiller de Ciencias Sociales (9,52) y le gustaría estudiar Psicología en Santiago. “Su trabajo es imprescindible y que hay que dar a la salud mental la importancia que tiene”. Habla de un curso complicado, de mucho estrés y trabajo “y con la pandemia el estrés ha sido el doble”. Coincide en que es mucho temario en poco tiempo y que todos se han esforzado, por lo que es injusto que muchos no puedan entrar en la carrera que quieren. Cree que la selectividad fue muy exigente con las notas y agradece al colegio A Guía el amor que le inculcó por la lectura y la escritura.