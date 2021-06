Sotelo amenaza con dimitir si el Sergas no rectifica y deja a Cangas sin consultas por la tarde

En tarde de borrasca, el portavoz del grupo municipal de Cangas, José Enrique Sotelo, fue la tormenta perfecta en un pleno extraordinario (el segundo en una semana) en el que se debatía la moción de su partido para desbloquear la enquistada situación que vive Cangas en lo que se refiere a equipamiento sanitario desde que la Xunta propusiera un convenio para construir un Centro Integral de Saúde (CIS) en el que se iban a invertir 8 millones de euros. Sotelo amenazó con dejar de ser concejal del PP si antes del día 15 de julio el Sergas no se retractaba de su decisión de cerrar por las tardes el Centro de Salud de Cangas durante el verano. Sin ningún tipo de cobertura de fuego calificó la decisión del Sergas de falta de respeto a los cangueses y un insulto a la inteligencia y que la habían tomado cuatro tecnócratas que olvidaban que Cangas tiene 27.000 habitantes y en verano se duplica su población. Aseguró que su dimisión sería dolorosa, pero que no iba a permitir que esos cuatro tecnócratas perjudicaran a los habitantes de Cangas. “Como profesional médico tendré que acatarlo, pero no debemos permitirlo porque después estas actuaciones quedan como norma”. Estas declaraciones no le impidieron después llevarle la contraria a la portavoz del BNG y decir que la Xunta sí que defiende la sanidad pública y, de hecho, más del 40% del presupuesto de la Xunta de Galicia está destinado a sanidad, cuando el bipartito PSOE-BNG destinaba el 33%.

La moción del PP la aprobó el pleno por unanimidad, pero no antes de rechazar una enmienda del PSOE, en la que pedía aprobar la modificación puntual de A Rúa, pero supeditada a que la empresa Amgecabe ponga a disposición del Concello 10.000 metros cuadrados para equipamiento sanitario, y aceptar la del BNG, en la que pedía retirar la sigla CIS y poner equipamiento sanitario, además de que el gobierno incluyera en los presupuestos una partida destinada a comprar los terrenos necesarios para este nuevo equipamiento sanitario.

En lo que coincidieron la mayoría de las intervenciones fue en que primero había que tener eran los terrenos. También hubo acuerdo en que primero el proyecto y saber la dotación del nuevo equipamiento sanitario y después la entrega de los terrenos, para que no suceda como en el de O Hío Aldán. El portavoz del PP añadió: “Primero los terrenos, pero no a cualquier precio”

Solo el PSOE defendió la opción de la modificación puntual de A Rúa para los demás partidos se trataba de un auténtico pelotazo. No obstante, Sotelo mencionó que con la empresa que tiene la opción de copra se podría negociar en función de la rentabilidad que va a sacar los terrenos que adquiera.

La portavoz del grupo municipal de Avante!, Ánxela Vizoso, recriminó el hecho de que no se pensara en el Plan Xeral para este tipo de actuaciones y quiso aprovechar la ocasión para asestar un golpe al concejal de Urbanismo, Eugenio González. “Lleva casi tres años como edil de Urbanismo y no se avanza. Hasta parece que tiene algún interés en sacar adelante la modificación puntual de A Rúa y no trabajar en el PXOM”. Eugenio González recordó que el documento actual era el del anterior gobierno donde ella estaba y que no hubo valentía para sacarlo adelante con 11 concejales. “Ese no es el PXOM que yo quiero, mientras no se retiren las Áreas de Actuación Integral en la zona rural. Coincido con Sotelo en que se puede pedir más compensaciones a Amgecabe y en cuanto a lo que tanto hablan de pelotazos, si continuamos con ello más de uno acaba en el Cuartel de la Guardia Civil de Cangas.

Una compra de fincas por 300.000 euros

Lo que no le gusta al PP es que sea ese ente indeterminado que es el Consejo Municipal de Saúde haga las funciones de la comisión de seguimiento del acuerdo de ayer. Pedía más rigor, pero cedió. Para José Enrique Sotelo, que el Concello de Cangas destine a equipamiento sanitario 300.000 euros no es una cantidad excesiva en unos presupuestos que rondan los 16 millones de euros. Pero va a ser muy difícil encontrar un acuerdo. Porque ni ACE, ni BNG y Avante no quieren cerrar el centro de salud actual y el CIS suponía eso y un CAR, que es la opción preferida por la izquierda, lo mismo. Pero parece que esta cuestión se deja para más adelante, una vez se obtengan los terrenos necesarios.

Cangas y Bueu, libres de casos de COVID en centros educativos y solo Moaña registra dos en un colegio

La mejoría de contagios de COVID en la comarca se extiende ya a los centros educativos, en donde Cangas y Bueu figuran libres de casos positivos y solo se mantiene Moaña, aunque con un colegio y dos casos positivos. Se trata del colegio de Seara, en donde ayer seguían apareciendo en la relación de centros afectados que ofrece a diario el Sergas, si bien se espera que pronto desaparezca. De ser así y mantenerse el freno de contagios, todos los centros educativos de la comarca podrían acabar el curso con el cartel de libres de COVID. Sería una de las mejores novedades para el final de este curso, que nuevamente se ha desarrollado muy condicionado por la pandemia. Por lo que respecta a la situación epidemiológica de la población en general, O Morrazo sigue conteniendo los contagios y los concellos se mantienen por debajo de los 9 casos, incluso Bueu figura solo con 2 positivos, según confirmó la EOXI de la gerencia del área sanitaria de Pontevedra al Concello. La alcaldesa de Moaña, Leticia santos, confirma que el dato que le trasladó la EOXI de la gerencia del área sanitaria de Vigo, a la que pertenece este municipio, es de 8 casos positivos, los mismo que el día anterior. Con estos datos, la incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes en estos concellos sigue baja, con 11 en el caso de Cangas; 15 en el caso de Moaña y 25 en el caso de Bueu, ya que aunque es el que menos casos tiene, también es el que menos población presenta.