Presentadas 990 firmas contra el derribo de la casa Matilde Bares y para que el Concello la compre

Los promotores de la iniciativa “Salvar la casa de Matilde Bares”, en Bueu, Patricia Martínez y Carlos Prado, presentaron ayer en el Concello las firmas recogidas en esta campaña, que empezó en febrero, con la colaboración de establecimientos comerciales y en la calle para frenar la demolición, autorizada a sus propietarios, y que el Concello adquiera esta casa que forma parte de la historia de este pueblo. Se recogieron 990 firmas, pero no se llegó al objetivo de de las 1.600 para que la iniciativa fuera llevada a pleno, tal y como señala Patricia Martínez, por el hándicap que ha supuesto el COVID. Muchas personas no se paraban para firmar y no querían escuchar, por ese miedo al virus, pero los promotores están satisfechos de cómo se involucró el tejido comercial y esperan que el Concello actúe y no se pierda una casa, de principios del siglo pasado, que lleva en sus cimientos la historia y cultura de Bueu y que todavía se puede decir que está en mejor estado del esperado, no ruinosa. No entienden que desde el Concello se homenajee tanto a Matilde Bares, la profesora que educó a buena parte del pueblo y a muchos de sus emigrantes, como con el premio de relatos de mujer e igualdad, que lleva su nombre, o incluso con una calle; y se autorice la demolición de la casa. Una placa en ella recuerda el agradecimiento de emigrantes. Consideran que la casa podría destinarse a Servicios Sociales y Centro de Información á Muller. Carlos Prado, que es de Zafra, asegura que allí se conserva todo y no entiende que aquí se tire.