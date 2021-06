El Puerto de Vigo vuelve a advertir al Concello con la vía judicial por no reparar el paseo de O Salgueirón

La Autoridad Portuaria de Vigo que preside Jesús Vázquez Almuiña vuelve a advertir al Concello de Cangas cuando las obras de reparación del paseo de O Salgueirón ya comenzaron hace una semana. “De no procederse por ese Concello a la reparacón del citado paseo, garantizando el perfecto estado de uso y conservación de la zon amediante la contratación de los trabajos necesarios y su posterior ejecución, en elplazo de un mes desde la notificación del la pesente, esta Autoridad Portuaria se reserva el derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados, empelado ara ello todos los medios administrativos y judiciales que sean necesarios”.

En este escrito y en contestación al escrito del Concello de Cangas de fecha del 13 de mao de 2021, la Autoridad Portuaria de Vigo explica el motivo por el que se alteró tanto el presupuesto para reparar el paseo de Salqueirón en un año. Se pasó de 17.710,53 euros en 2020 a 37.849,73 euros sin IVA, con un increento de 20.139,20 euros. Asegura el Puerto de Vigo que esta subida se debe a la variación de precios de mercado. Añade que el primero fue un presupuesto esitmativo y que sl segundo es el resultado de la licitación de los trabajos donde se invitó a siete mercantiles, donde e incluía la cimentación del muro, “necesidad que no había sido detectada hasta la remisión, por parte del Concello de Cangas, del parte del servicio de la Policía Muncipal de dicho concello número 1258 de fecha de 8 de mayo de 2020, posterior, por tanto a la redacción de la memoria valorada antes citada y por lo tanto labores no comprendidas en la estimación presupuedtaria inicial”.

El Concello de Cangas se prepara para un proceso judicial. Su empeño en no actuar en O Salgueirón no es gratuito. Asegura que no se cumplió el convenio firmado en su día, que sí que obligaba al Concello al mantenimiento del paseo, pero que la Autoridad Portuaria no había cumplido su compromiso, expresado en un consejo de administración del citado ente, de ceder al Concello el tramo que va desde la torre de Massó a la ballenera.