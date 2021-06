La Policía multa a más de media docena de personas por beber en la calle y dificultar su trabajo

La implantación de la zona peatonal en Banda do Río ha supuesto un mayor control por parte de la Policía Local en el barrio, especialmente durante las noches del sábado al domingo. En el último fin de semana los agentes denunciaron a más de media docena de personas, la mayoría por estar consumiendo alcohol en la vía pública, lo que facilitó que se disolviese el posible botellón. No obstante, desde la jefatura advierten de que no pueden hacer nada ante otra de las quejas vecinales: la presencia de grupos de personas en la calle y que simplemente están hablando o conversando. “No es nada sancionable, a no ser que estén gritando o haciendo ruido”, subrayan.

Las denuncias de este fin de semana se dividen básicamente en dos tipos. Por un lado, se procedió a denunciar a cuatro personas que estaban bebiendo alcohol en la vía pública y fuera de las terrazas. En un primer momento se optó por realizar advertencias informativas, pero con aquellas personas que “reiteraron” en su actitud se procedió a denunciarlas. Por otro lado, también se formularon denuncias contra otros vecinos que se “inmiscuyeron” o causaron molestias a los agentes de la Policía Local mientras estaban realizando su trabajo.

Desde la jefatura también detectaron que algunos de los locales de ocio no estaban respetando la normativa que les obliga a estar cerrados a la una de la madrugada. “Las medidas actuales obligan a que esa hora hay que estar cerrado y no puede ser que aún tengan gente en las terrazas”, advierten. Así, se vieron algunas imágenes con locales ya cerrados y recogidos, mientras otros aún tenían a clientes sentados en sus instalaciones.

Prohibición en las aceras

El operativo de la zona peatonal de Banda do Río este año se aplica con algunas novedades, como la prohibición de colocar las terrazas en las aceras o en el paseo. Deben estar sobre la calzada y la zona de aparcamiento para dejar libre el tránsito peatonal. La inmensa mayoría de los establecimientos están respetando el acuerdo adoptado con el Concello, pero hay alguna excepción. “Hay uno al que ya se le advirtió en dos ocasiones que no puede montar las mesas y sillas en la acera. A la tercera será denunciado directamente ante la Subdelegación del Gobierno por desobediencia”, adelantan desde la Policía Local.

La puesta en marcha de la zona peatonal supuso también la contratación con la empresa Urbaser de un servicio de refuerzo para la limpieza y el baldeo del barrio y otros puntos del centro urbano durante la mañana del domingo. Ya lleva dos fines de semana activo, con buen resultado según el gobierno local, que apela a la concienciación y sensibilidad para respetar el descanso de los vecinos y el cuidado de los espacios públicos.