No se dejaron escuchar mucho, pero los rayos que cayeron en la noche del martes sobre la ría de Vigo fueron muchos y alumbraron el cielo de Cangas. Para los aficionados a las tormentas, fue un auténtico espectáculo presenciar este fenómeno. Hubo suerte porque esta tormenta de rayos no se tradujo para nada en intensas lluvias e inundaciones. No fue el caso de Ourense, vamos. José Couso y Mauro Bernárdez dejaron constancia de lo que pasó.

Partido de baloncesto Moaña-Cangas

Se comenta, se rumorea que va a celebrarse un partido de baloncesto que va a enfrentar a l@s concejal@s de Moaña contra l@s de Cangas para estrenar la cancha de baloncesto que hay en A Garita. Habrá un quintento titular por cada equipo y, los suplentes, en vez de estar en el banquillo, se ocuparán de los balones que caigan en la finca privada. Como árbitros aparecen el autor de proyecto y algún técnico que otro, aún por confirmar. El encuentro se jugará una vez la Diputación Provincial certifique la obra.

La autoridad se presenta de nuevo

Nos encontramos estos días con la autoridad hasta en dos ocasiones. Ese fue el número de ocasiones que alguien se presentó ante nosotros ejerciendo esa condición que no se sabe muy bien que atribuciones tiene. Faltó decir aquello de la autoridad competente. La autoridad se presentó en forma de policía una vez y de bombero otra. Hacía muchos años que alguien no se presentaba así ante la canallesca. No quisimos preguntar a qué obedecía esta moda. Solo lamentamos que se utilizara esta fórmula tan de otro tiempo.