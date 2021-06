Moaña lleva a pleno el pago de 44.570 euros a la piscina por el cierre por el COVID

La polémica indemnización a la concesionaria de la piscina de Moaña, Aqualia, por los meses de cierre debido a la pandemia del COVID, volverá al pleno municipal este próximo jueves. El concejal de Hacienda, Aldán Santamarina, llevó por urgencia a la Comisión de Contas, que se celebró en la tarde del martes, la propuesta de la Alcaldía con el pago de la indemnización para su dictamen por parte de los grupos políticos. El importe total que abonará el Concello a la concesionaria son 44.570 euros, de los cuales 13.727 son de gastos corrientes; 21.707 de gastos de personal; 5.082 de gastos de amortización y 4.051 de gastos de estructura.

La indemnización corresponde al tiempo que la concesionaria tuvo que cerrar debido al estado de alarma decretado por el Gobierno del Estado, a lo largo de tres meses y medio, entre el 13 de marzo y el 1 de julio de 2020. Se trata de una indemnización, al amparo del artículo 34, apartado 4, del Real Decreto de 17 de marzo de 2020 de medidas extraordinarias urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que contempla que el concesionario tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, bien mediante la ampliación de la duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas del contenido económico del contrato, a través de una compensación por la pérdida de ingresos, que es la opción elegida en Moaña. En el caso de Aqualia se solicitó para compensar los mayores costes y menores ingresos y el desequilibrio originado por la imposibilidad de ejecución del contrato.

Críticas de Fervenza

La decisión del gobierno local de aceptar este pago a la empresa, ya fue muy criticada desde el principio por el PP, cuando se llevó a pleno el expediente de modificación presupuestaria que estuvo a exposición pública. El PP presentó alegaciones, pero fueron rechazadas y ahora que vuelve el asunto a pleno insiste en denunciar el “extraño” interés de la alcaldesa para pagar a toda velocidad a la multinacional FCC Aqualia esta subvención de más de 44.000 euros. Reprocha que el gobierno lo metiera de urgencia en la última Comisión de Contas para poder tramitar el pago inmediato. El portavoz del PP, José Fervenza, criticó en la comisión que el expediente no estaba accesible el domingo a los grupos para su consulta, y a pesar de ello se continuó adelante con la tramitación. “Aquí todo huele muy raro. Ya no es solo la razón de por qué dar una subvención a una multinacional, es que el expediente no sigue los trámitres normales ya que se mete de repente en una comisión, por vía de urgencia, sin tener acceso al mismo”. No se explica el trato tan especial a la concesionaria, cuando desde el gobierno se oculta la memoria económica de la explotación de la piscina y se pregunta por qué este trato tan ágil con la multinacional y por qué no son tan eficaces con los 1.000 euros de subvención prometidos a los hosteleros.