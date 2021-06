Un Cristo sin jaimas ni atracciones

Ni habrá atracciones feriales ni tampoco jaimas en la explanada de Ojea en las Fiestas del Cristo de este año. Desde la concejalía de Cultura, de la que se encarga Aurora Prieto (ACE) se mantienen las precauciones a pesar de la buena evolución de la curva del COVID-19 en Cangas y el resto de España. Pero se prefiere no pecar por exceso. Así que las Fiestas del Cristo de este año no se diferenciarán mucho de las que hubo el año pasado. Sí que habrá conciertos, pero con el público sentado y guardando la distancia de seguridad. Aún no se sabe demasiado del programa, pero en el cartel es seguro prácticamente, Xosé Manuel Budiño, el gaiteiro de Moaña que querrá poner una pica en Flandes.