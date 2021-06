Cangas aprueba el proyecto para cambiar su alumbrado público

El grupo municipal del PP no quiere votar con el gobierno ni en la cuestión en la que está de acuerdo, que es el proyecto e iniciación del expediente para cambiar a led las luminarias del Concello, para lo que recibió una ayuda del IDAE de 2,7 millones de euros. Prefirió abstenerse, a pesar de que los demás grupos de la oposición votaron a favor en un pleno en el que se resaltó la tardanza en presentar el proyecto al pleno, después de que en febrero de 2020 el IDAE comunicara la concesión de la subvención al Concello.

La oposición criticó, por encima de todo, la tardanza en algo tan urgente, en que el hecho de que hubiese reclamaciones y una empresa de ingeniería recurriera no debió suponer nunca un retraso semejante, que la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, cifra en 7 meses. Y fue la edil de ACE, Aurora Prieto, la que defendió esta espinosa situación de demora en traer el proyecto a pleno en lo que para el grupo municipal fue una sorpresa. De hecho, su portavoz, Dolores Hermelo, así lo hizo constar. Manifestó su satisfacción por el hecho de que a partir de ahora fuese Aurora Prieto y no Mariano Abalo quien llevara el proyecto, porque estaba convencida de que esta forma habrá más transparencia. La alcaldesa insistió en que los retrasos no pueden ser achacados al gobierno, ya que hubo unos recursos y unos plazos que había que cumplir. Pero sus palabras no convencieron a la oposición, que insistió en que el gobierno local acostumbraba a traer siempre este tipo de cosas tarde, mal y arrastro a los plenos y, en esta ocasión, a mayores, a un pleno extraordinario. En esto último hizo mucho hincapié la portavoz de Avante!, Ánxela Vizoso, que recordó que si no está contratado la ejecución del proyecto en octubre la subvención se pierde. Toda la oposición y también el socio de ACE en el gobierno, el PSOE, mencionó que querían transparencia en los pliegos técnicos que se van a elaborar y solicitaban frecuentes reuniones. La alcaldesa Victoria Portas no se mostró contraria al entendimiento.

Debate Hermelo y Mariano Abalo

Hubo un tenso debate entre la portavoz del PP, Dolores Hermelo y el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE). Ella recordó al edil que fue él quien dijo en 2017 que el Concello de Cangas no reunía las condiciones para acceder a una subvención del IDAE y que por eso se fue en busca de un contrato con una empresa que fracasó. Pidió a Mariano Abalo que se retirará del proyecto, después de su fracaso. El edil de ACE tildó de patética su intervención y dijo que la estrategia del PP era lapidar al que molesta, que era él.