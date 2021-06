¿Quién retira las velutinas en O Morrazo?

La Xunta de Galicia, a través del Plan centralizado de retirada de nidos de velutina, ha eliminado en estos primeros meses del año en la comarca de O Morrazo un total de 152 nidos, de los cuales 129 fueron realizados por la empresa pública de Servicios Agrarios Galegos (Seaga) y 23 por los servicios de emergencias, a través del 112, por ser necesaria una rápida actuación al tratarse de situaciones de riesgo en viviendas con personas alérgicas, en edificios públicos o lugares muy concurridos. El Plan centralizado lo puso en marcha Vicepresidencia en 2020, en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ante el avance de la velutina y se fueron adhiriendo los concellos hasta los 300 actuales, 15 más que el año pasado. Entre los incorporados este año está Cangas, que era el único de O Morrazo que faltaba por firmar el convenio. A través de este convenio, Seaga se encarga de la gestión, eliminación física o retirada de los nidos alertados por los ciudadanos en el teléfono 012.

Pero la aplicación de este protocolo está provocando situaciones de sobrecarga para grupos de emergencias, como Protección Civil, que recibe los avisos rebotados del 012 a través del 112, para atender esos nidos en interior de viviendas habitadas (chimeneas, tabiques, cajas de persianas..) o establecimientos singulares o de pública concurrencia como guarderías, colegios, institutos, pabellones de deporte, iglesias, ambulatorios, edificios administrativos o consistorios, entre otros. El problema es que los bomberos del parque comarcal no pueden acudir a todos los avisos ya que tienen que coincidir que los dos profesionales con el curso de formación en velutina estén de guardia y no tengan otra emergencia ya que su ámbito es provincial. Ayer, por ejemplo tenían 8 avisos pero no podían acudir. No toda la plantilla realizó dicho curso de formación y muchos de estos avisos acaban en Protección Civil con el consiguiente malestar por esa sobrecarga de trabajo.

Según las estadísticas de Vicepresidencia, Seaga retiró entre enero y junio un total de 129 nidos, de los que 108 fueron asignados directamente por el 012 a esta empresa (28 en Moaña, 26 en Cangas, 26 en Marín, 17 en Vilaboa y 11 en Bueu) y 21 fueron rebotados del 112 que los había encomendado en un primer momento a los servicios de emergencias pero no cumplían el requisito (10 en Moaña, 8 en Marín, 3 en Bueu y 0 en Cangas y en Vilaboa). El viernes, precisamente, Seaga retiró un nido en la fachada del Concello de Moaña, que tenían que haber retirado los bomberos y que llevaba días generando quejas de los vecinos por la proximidad a un parque e inconvenientes a la plantilla municipal de esta planta del inmueble que tenía que trabajar con la ventana cerrada.

Por lo que respecta al 112, gestionó 23 avisos de nidos en la comarca en estos primeros meses del año, de los que 18 fueron en Cangas, 2 en Bueu y 1 en Moaña, Marín y Vilaboa, respectivamente.

Una veintena de avisos rebotados del 112 a Seaga

En la estadística de Vicepresidencia figura que el 012 asignó a Seaga 108 avisos de velutina y 44 al 112 en estos primeros meses del año en O Morrazo, de los que 21 fueron rebotados otra vez al Seaga y 23 resueltos por la central de emergencias del 112 (18 en Cangas, 2 en Bueu y 1 en Marín, Moaña y Vilaboa, respectivamente). De los asignados a Seaga por el 012, un total de 28 fueron en Moaña, 26 en Cangas, 26 en Marín, 17 en Vilaboa y 11 en Bueu; mientras que los asignados al 112, 18 fueron en Cangas, 11 en Moaña, 9 en Marín, 5 en Bueu y 1 en Vilaboa. A esto hay que añadir los derivados desde el 112 a Seaga, con un total de 21, de los que 10 fueron en Moaña, 8 en Marín, 3 en Bueu y ninguno en Cangas ni en Vilaboa.

Sumando los 108 asignados a Seaga por el 012 y los 21 derivados desde el 112 a Seaga, Moaña es el municipio en donde más nidos ha retirado o eliminado esta empresa de servicios agrarios, con 38; seguido de Marín, con 34; Cangas, con 26; Vilaboa, con 17 y Bueu, con 14.

Una alerta por avispero en el paseo de Moaña

Los avisos por presencia de nidos de velutina van en aumento y los ataques de la avispa ya se están dejando notar en las colmenas, “y las están machacando”, aseguran los apicultores. Entre los últimos avisos está el que dio la Policía Local de Moaña por un nido en uno de los falsos plataneros del paseo marítimo de Moaña, frente al pazo de O Real. Es la tercera vez que aparece un nido de velutina en estos árboles en los últimos cuatro años. También hay avisos de un nido en el suelo de una finca en Cangas; en un muro de bloques en Marín y en la fachada de una casa en Moaña.