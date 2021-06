El expediente del contrato del cambio de luminarias abre una semana con dos plenos extraordinarios

La corporación municipal de Cangas celebra esta semana dos plenos extraordinarios, una situación que no se recuerda en Cangas. El primero es hoy y el asunto que se somete a aprobación de los grupos políticos es el inicio del procedimiento para sacar a concurso el cambio a led de las luminarias del alumbrado de público.

El contrato tiene que estar adjudicado en octubre, de ahí la prisa y el pleno extraordinario, porque según los técnicos se anda muy justo de tiempo. Para la otra sesión extraordinaria se debate la fecha del 17 o 18 de junio: el jueves o el viernes. La apuesta más firme es la del jueves, aunque había concejales de la oposición que mostraban su preferencia a que fuera el viernes. Lo que debatirá la corporación municipal en esta sesión será la moción “ultimátum” presentada por el grupo municipal del Partido Popular con la que pretende desatascar la situación de las infraestructuras sanitarias en Cangas. El Sergas lleva cerca de tres años pendiente de que Cangas ponga a disposición unos terrenos para construir una nueva infraestructura sanitaria, que bien podría encajar con el Centro Integral de Salud (CIS) o el Centro de Alta Resolución (CAR).

El inicio del procedimiento para la adjudicación del contrato para cambiar a led 5.600 luminarias en 30 meses no plantea, en principio, problema alguno. Pero ayer el PSOE, en la comisión informativa, se reservó su voto para el pleno. Además, este contrato es otro de los puntos de confrontamiento dentro de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Ya lo era en vida del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, que en varias ocasiones tuvo que hacer frente a lo que consideraba injerencias del edil de Facenda, Mariano Abalo, en un asunto que no era de su competencia, dejando fuera a su compañera de gobierno Aurora Prieto, que es la concejal de Servicios, entre otras áreas. Este problema se agudizó después y, de hecho, en las dos últimas reuniones convocadas por el gobierno para tratar esta cuestión con la ingeniería que elabora los pliegos, Aurora Prieto no asistió, algo que la oposición municipal lo ve como un intento inequívoco de marginar a la concejala de Servicios.

Este contrato lleva retraso. Basta recordar que fue a principios de febrero del año pasado cuando el IDAE (Instituto para el Desarrollo y Ahorro de la Energía) comunicó al Concello de Cangas que había decidido concederle una subvención de 2,7 millones de euros para cambiar 5.600 luminarias en 30 meses. El Concello de Cangas tiene que aportar 672.000 euros para cubrir el presupuesto total. La medida permitirá reducir más de un 72% el consumo eléctrico de la factura, según los técnicos. Con esta actuación, el concello de Cangas disminuirá la potencia instalada a 659 kw a 271 kw consiguiendo un ahorro energético estimado del 72%. Se ignora el motivo por el que se tardó tanto tiempo en iniciar el expediente de contratación.

Hay una cuestión por aclarar. En febrero del año pasado, entre las condiciones para la concesión de la ayuda, el IDAE establecía un plazo máximo de seis meses para el inicio del procedimiento de contratación de los suministros, obras y servicios necesarios.

Para formalizar el contrato, el Concello de Cangas tiene un año de plazo, que comenzó a contar desde febrero de 2020 y la obra tiene que estar terminada para verano del año 2022.