A Cepa cede al Concello de Cangas los 22 paneles fotográficos de la exposición “A imaxen do tempo”

La concejala de Cultura del Concello de Cangas, Aurora Prieto, hizo posible que ayer se firmara en el Concello de Cangas el documento de cesión por parte de la Asociación Cultural A Cepa de diversa documentación relacionada con la exposición “A imaxen do tempo”. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, la mencionada edil y la presidenta de la Asociación Cultural A Cepa, Pilar Ferrari. El ayuntamiento se hace con 22 paneles de la citada exposición fotográfica: A Vila de Cangas, historia y poboación, O Casco urbán, Aldán, Cangas, Coiro, Darbo, O Hío, A Igrexa colexiata e a capela do Hospital, O Cruceiro de O Hío e outros cruceiros, As procesións, As Bandas de música e as corais, O entroido, Os medios de transporte, Os deportes, As danzas e o folclore, O mar e a pesca, As sociedades mariñeiras, As conserveiras, Massó, Os persoeiros, As escolas, Acontecimientos sociais y Unha ducia de anos polos camiños de Cangas.

Ahora hay que buscar un lugar donde colocar estos paneles con el fin de que estén permanentemente expuestos, que bien puede ser el Auditorio Municipal de Cangas, donde hay sitio suficiente.

También la concejala de Cultura, Aurora Prieto está pendiente de una llamada de la Consellería de Cultura para que se pueda comenzar a inventariar la obra que el poeta Benardino Graña cedió al Concello de Cangas. Para ello es necesario que la Consellería de Cultura contrate personal, a lo que parecía hace unos meses dispuesta. Ahora mismo, la obra y otro material que cedió el poeta que vive en una residencia de Nigrán se encuentra en la Casa de Cultura de Cangas, almacenado desde hace dos años. También se está pendiente de que la Diputación de Pontevedra actúe para que puedan ver la luz los restos que se guardan de las distintas excavaciones arqueológicas en el Monte Facho.