Bueu organizará entre el 26 de junio y el 2 de julio las IV Xornadas pola Diversidade Afectivo-Sexual, con un programa que incluye la presentación de un libro, un manifiesto, proyecciones de cine o un espectáculo de una “drag pandereteira”.

Las actividades se abrirán el próximo sábado 26 de junio a las 12.00 horas en la Praza Massó con la presentación del libro “Identidade”, de Née Barros y de la iniciativa “A roupa non ten xénero” del IES Johan Carballeira, que durante el último curso promovió que el alumnado acudiese con falda a clase el día 4 de cada mes.

El 28 de junio, aprovechando la celebración del propio Día del Orgullo, se leerá a las 20.30 horas un manifiesto a favor de la diversidad sexual y el respeto a cargo del youtuber Olaxonmario. A continuación, a las 21.30 horas, en el Centro Social do Mar y con la colaboración del Cineclub Bueu se proyectará la película “Call me by your name”, de Luca Guadagnino.

Durante toda esa semana final de junio y apertura de julio se desarrollarán actividades en la Praza Massó para pintar uno de los bancos y los escalones de la plaza con los colores de la bandera arcoíris. También se pintará sobre el pavimento un tablero de juego de la diversidad realizado por Josuha Acuña “Xanbreo”.

El cierre de estas cuartas jornadas está previsto para el 2 de julio, con un espectáculo de la “drag pandereteira” Meiga-i en el que “será poseída” por el espíritu de las “cantareiras” gallegas y al final del mismo habrá una tertulia. “Será un espectáculo dinámico y gracioso, que dará mucho que hablar”, apunta el concejal de Mocidade e Infancia, Agustín Gallego.

El edil presentó la programación junto a la concejala de Turismo, Silvia Carballo, y defendió que estas Xornadas pola Diversidade Afectivo-Sexual son una acción “fundamental para ser respetuoso y dar voz a un colectivo atacado por muchos frentes”. Un apoyo que según Gallego es ahora más importante ante la interrupción de la tramitación de la Ley Trans.