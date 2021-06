Las ambulancias del 061 en Cangas siguen con problemas para salir de su sede

Las ambulancias de Cangas siguen con problemas para salir de su sede en la calle Longán. Desde que se hundió la acera, ya hace un par de años, el vehículo tropieza abajo y ya en una ocasión no pudo salir para atender a una urgencia. Después, por medio de Protección Civil se realizó un “apaño” para levantar un poco la acera. Pero fue una obra totalmente provisional y ocasional. Hace dos años que los trabajadores de ambulancias había comunicado al Concello esta situación y no hace mucho que la volvieron a trasladar. Pero aseguran que, de momento, no tuvieron suerte. Esto está provocando que los bajos de las ambulancias se dañen y que hubiera que reparar ya en más de una ocasión tubos de escape. Además, si la ambulancia de Cangas no puede salir, la urgencia tiene que ser atendida por la de otro concello de O Morrazo.