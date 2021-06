Fervenza: “La alcaldesa no puede explicar en qué ha gastado los 60 millones que gestionó”

En vísperas del ecuador del mandato municipal, los partidos hacen balance sobre la gestión en Moaña a lo largo de los últimos dos años. El portavoz del PP, José Fervenza, realiza su valoración tras la entrevista de la alcaldesa, Leticia Santos, para FARO. Desde el principal partido de la oposición critican que “la regidora tuvo en sus manos en estos seis años más de 60 millones de euros, que vienen del dinero de los vecinos, y no es capaz de explicar en qué los ha gastado, qué inversiones ha hecho y en qué ha mejorado Moaña desde que ella es alcaldesa”. Fervenza insiste en lamentar que “nos niegue a la oposición acceder a los papeles para saber a dónde ha ido ese dinero”.

El PP critica que el bipartito se centre en los proyectos que tiene previsto sacar adelante en los próximos dos años de mandato “en vez de rendir cuentas de su gestión hasta ahora para explicar en qué han gastado las decenas de millones de euros que han recaudado de los vecinos”.

Si bien desde el gobierno municipal aseguran que en dos años, y en coordinación con la Consellería de Sanidade, el centro de salud en los terrenos de Sisalde será una realidad y estará en funcionamiento o con las obras ya en su recta final, para el PP la alcaldesa es “culpable de que hoy Moaña no tenga un nuevo centro de salud, porque el Ayuntamiento tendría que haber hecho la urbanización de los terrenos hace años”.

El PP coincide en que el centro de salud es la “inversión más importante” para Moaña, pero mantiene que si la villa hubiese tenido ya funcionando esta dotación durante la pandemia “hubiese mejorado la asistencia sanitaria del pueblo. Pero no ha sido así porque la alcaldesa no supo o no quiso urbanizar los terrenos y los centros de salud no se construyen en el aire”.

Contra los salarios

Fervenza insiste, en sus críticas, en cargar contra el rescate a la empresa concesionaria de la gestión de la piscina municipal por el cierre obligado del servicio durante el confinamiento de la primavera de 2020.

A mayores, vuelve a cargar contra los salarios de los concejales con dedicación exclusiva o parcial, asegurando que “en medio de una crisis pagamos salarios de estrellas de fútbol” y cifrando el gasto político total del bipartito, hasta la fecha, en 1,4 millones de euros.