Medio Ambiente pide tiempo para analizar “vivienda a vivienda” la situación legal de las casas de Ons

La Consellería de Medio Ambiente se comprometió ayer con el Concello de Bueu y los vecinos de Ons a estudiar “caso por caso, vivienda a vivienda” la situación legal de las casas de la isla y pidio tiempo porque se necesita una “profunda revisión normativa”. Así lo trasladó en la reunión de la Mesa por Ons, la primera que se celebra en prácticamente un año y en la que los isleños llevaban una batería de propuestas para negociar con la administración autonómica: desde la mejora del sistema de acceso a la isla a la dotación de más medios sanitarios, como un desfibrilador para el puesto de primeros auxilios.

La cita se celebró en Santiago y por parte de la administración autonómica había representación de Medio Ambiente –la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y la secretaria xeral técnica, Carmen Bouso– y de la Consellería de Facenda, con el secretario xeral y técnico de Patrimonio, Jorge Atán. La isla de Ons tiene la consideración de bien demanial, por lo que cualquier cambio en su naturaleza jurídica y en el régimen de concesiones implica a la Consellería de Facenda. También estaba el director conservador del Parque Nacional Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas.

Vecinos y Concello quieren poner encima de la mesa nuevamente el debate sobre la titularidad de unas casas que fueron construidas por los antepasados de los isleños y reclaman que se les reconozca la propiedad efectiva. Desde la Xunta de Galicia aseguran que se analizará la situación legal de los inmuebles y de los anexos “caso por caso, vivienda a vivienda”. Pero al mismo tiempo recalcan que pronunciarse ya sobre este asunto “no es un trabajo sencillo, sino que necesita de una profunda revisión normativa”.

Esta posición se acoge con divergencia de opiniones. Desde el Concello muestran un moderado optimismo, justamente cuando se cumplen diez años desde que Parlamento de Galicia tumbase una iniciativa impulsada por el propio consistorio para modificar la Lei 5/2001, que establece el sistema de concesiones en la isla. “Entendemos que lo que se quiere es aclarar previamente la situación de las casas y anexos para luego estudiar la viabilidad de ese cambio normativo. Es importante porque no están diciendo que no sea posible, lo que demuestra que lo que defendíamos en 2011 no era algo descabellado ni carecía de fundamento”, argumenta el alcalde, Félix Juncal.

Un optimismo que no es compartido por los vecinos, que entienden que las explicaciones aportadas ayer son una “excusa, incluso una tomadura de pelo”, según la presidenta, María José Pérez. Fue de los pocos momentos de tensión en un encuentro que duró más de hora y media. La dirigente de la Asociación de Veciños e Amigos de Ons reprochó a la Xunta que todavía no enviase al Consello Consultivo de Galicia la propuesta para modificar la ley y reconocer la propiedad vecinal. “Cada vez que se mueve algo lo único que hacen es poner parches. Se amparan en que todavía no están claros todos los titulares de concesiones y que hay expedientes urbanísticos encima de la mesa, lo que para nosotros no deja de ser una excusa”, critica.

La delegación municipal estaba encabezada por el regidor y la completaban el vicealcalde y portavoz de ACB, Julio Villanueva; y los portavoces del BNG y PP, Xosé Leal y Elena Estévez, mientras que el del PSOE no pudo asistir. La convocatoria sirvió para hacer balance de la temporada estival 2020 y del sistema de acceso.

Este verano no habrá cambios y se mantendrá la misma aplicación que el año pasado, que según Medio Ambiente ofreció un “buen funcionamiento”. No obstante, desde la consellería aseguran estar “abiertos a estudiar y analizar las posibilidades” de simplificación que demandan los isleños, que apuntan que resulta demasiado compleja para las personas mayores.

Uno de los datos más destacados del balance de 2020 es que en ningún momento se llegó a cubrir el tope de 800 plazas reservadas para los vecinos de Ons. Las cifras revelan que, salvo contados días, no se superaron las 200 autorizaciones. “La jornada con más afluencia fue la del 23 de julio, que coincidía con el puente de Santiago, con 261 reservas”, explican desde el Concello. Un dato que se acoge con satisfacción, pero también con cautela. “Demuestra que los temores que tenía inicialmente Medio Ambiente eran infundados, aunque hay que reconocer que el verano pasado fue especial por el COVID”, manifiesta Félix Juncal.

La directora xeral de Patrimonio Natural aprovechó la ocasión para agradecer el “apoyo y colaboración” de Concello y vecinos para la “conservación de los valores naturales” de la isla de Ons. En este sentido avanzó que desde la consellería y el parque nacional está previsto afrontar en los próximos meses una serie de trabajos de limpieza y roza de la vegetación de los caminos y eliminación de especies invasoras.

Continuidad del servicio de atención médica permanente y dotación de desfibrilador

Los vecinos plantearon en la reunión de la Mesa por Ons otras cuestiones, como los problemas con el suministro eléctrico y de abastecimiento de agua, la mejora del acceso para las personas con movilidad reducida a partir del camino que se abrió el año pasado o la recuperación de fuentes y lavaderos. Belén do Campo aseguró al final del encuentro que se atenderán “todas las propuestas que supongan una mejora”. En lo que respecta a la dotación de servicios, animó a Concello y vecinos a participar en las próximas convocatorias de ayudas para el sistema de abastecimiento e iluminación.

Durante la reunión la directora xeral también confirmó que se mantendrá el servicio médico permanente en la isla de Ons durante los meses de verano, tal como ocurrió por primera vez en 2020, y apuntó que se incluirá la dotación de un desfibrilador, tal como demandaban los vecinos.