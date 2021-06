Un mercadillo improvisado.

Corrales apadrina el infantil femenino

Nuestro portero más internacional, Rodrigo Corrales, fue “raptado” por gente del balonmano de Cangas para participar en en la rueda de prensa que se iba a celebrar en el salón de plenos de Cangas y, de esta forma, apadrinase el sector nacional infantil femenino. El jugador de la absoluta de balonmano no pudo decir que no, casi lo llevaron en volandas hasta el Concello de Cangas. Es lo que tiene ser famoso, que no se puede estar en tú pueblo paseando porque de inmediato te reconocen y te piden estos favores, que él realizó encantado.

El primer alcalde de O Morrazo vacunado

Félix Juncal será el primer alcalde de O Morrazo en estar completamente vacunado. No, no es que tenga enchufe con el Sergas, es que tiene edad. La segunda dosis de AstraZeneca la recibirá mañana, coincidiendo con su cumpleaños. Esperemos que no le de reacción. De otra forma tendrá que festejar su aniversario otro día. La edad ahora no hace falta decirla, se adivina por las llamadas del Sergas a la vacunación. Recuerden que esa la segunda. ¡Suerte y feliz cumpleaños!