Una oca de tiendas.

Ganar batallas, pero sin perder la guerra

Hubo tensión en la junta de gobierno local de ayer, pero no se echó nada por fuera. Nos referimos a la de Cangas, donde se esperaba más tras las expectativas levantadas por el propio portavoz del PSOE, Eugenio González, que no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra. Pero no quiere ganar batallas y perder la guerra. Así que ayer todo transcurrió con la normalidad, que no es la habitual, sino que es la nueva normalidad. Por cierto, que en el banco rojo de la Alameda Vella se sigue el debate político.

Fiesta, la terapia olvidada

Tiene que haber fiesta, y de las grandes, en Cangas. Todo el mundo empieza estar harto de tanta restricción y tanta dependencia de los horarios, que esto parece otra época. La dichosa inmunidad de rebaño nos tiene que permitir gozar de la vida, olvidar los malos tiempos que pasamos. Estamos convencidos de que la fiesta es la mejor terapia, como lo es la risa.

Amigos hasta en el PP

Marta Freire, edil socialista de Moaña, encuentra amig@s incluso en el PP.