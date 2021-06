Habrá Fiestas del Cristo en Cangas este año. La concejala de Cultura Aurora Prieto así lo anunció ayer después de que muchos vecinos del municipio se interesara por esta cuestión. No hay que olvidar que el pasado año hubo unas Fiestas del Cristo con numerosas restricciones, con público en sillas escuchando conciertos. La concejala ya anunció que habría conciertos y programación con los grupos folclóricos, además de actuaciones de la banda de música Bellas Artes. Pero aún no se sabe en concreto si se permitirá la presencia de las atracciones feriales, que el año pasado sí que no hubo. El departamento de Cultura estudia si es factible este año poner en marcha las jaimas en la explanada de Ojea. Todo va a depender también si se mantienen las restricciones de la Xunta de Galicia para el verano o, por el contrario, son las del Gobierno central las que imperan, una contienda que en otras comunidades autónomas, como Madrid, ya está en los tribunales. Y es que el COVID-19 sigue dirigiendo nuestras vidas. La Xunta de Galicia tenía previsto una desescalada de las restricciones e incluso de la retirada de la mascarilla en espacio público, que no son iguales a las del Ministerio de Sanidad.