El fin de semana se vuelve a cerrar en Cangas con más de un centenar de multas en playas

El fin de semana se cierra en Cangas con avalancha de tráfico en las playas, multas y atascos en los accesos a Aldán, en el cruce de la Alameda. Cangas sigue siendo un lugar de interés para los gallegos, que cada vez que hay buen tiempo toman sus arenales de forma masiva, olvidándose de que puede costarle caro.

Al cierre de esta edición, el número de multas impuestas ayer por la Policía Local de Cangas en zona de accesos a playas por mal estacionamiento estaba en 51, frente al medio centenar del sábado. De nuevo se alcanza la cifra de cien en un fin de semana, que no hace otra cosa que refrendar que la política sancionadora funciona, pero que debe de ir acompañada de otras fórmulas no tan intimidatorias que mantengan el aluvión de gente a las playas de Cangas, sin el miedo a ser multadas. Y eso pasa también por el hecho de que los visitantes reconozcan que en los accesos a las playas siguen vigentes las normas de tráfico, que son las que aplica el Concello de Cangas, que no se inventa ninguna normativa específica. Pero el Concello debe velar porque el tráfico no entorpezca la normal vida de los ciudadanos, que estos puedan salir de sus casas sin encontrarse un coche aparcado que se lo impida. Pero también encontrar soluciones de aparcamiento factibles, que año tras año se demuestra que no son fáciles de encontrar.

Ayer hubo problemas de Francón, Areabrava, Donón y tramo final de Viñó Barra. Entre las 12.00 y las 14.00 horas había caravanas de tráfico en el acceso a Aldán, especialmente en el cruce con el muelle de Alameda. Entre los vehículos denunciados aparece gente de Ourense, Vigo, Valladolid, A Coruña y Pontevedra. Dos patrullas de la Policía Local de Cangas volvió a vigilar los accesos a los arenales y a controlar el tráfico, en colaboración con la Guardia Civil en el cruce de O Viso y en el de O Vilariño.

Pero al contrario que otros veranos, el regreso es más soportable. Ni el sábado ni el domingo se registraron largas caravanas en la autovía de O Morrazo, aunque en lo cruces antes mencionados si hubo alguna que otra retención. Es cierto que la autovía permitió mejorar la pesadilla del regreso, que provocaba atascos de horas.

La Policía Local de Cangas utilizará este verano los denominados “aforadores” de tráfico para controlar el número de vehículos en distintas vías, días y horas. Con estos artefactos, que se quieren alquilar o conseguir su cesión por parte de otro Concello, lo que se pretende es hacer un gran estudio de movilidad en el centro de Cangas y también en la zona rural, que servirá de base para el Plan de Mobilidade Urbana Sostenible (PMUS) y para la mejora de la seguridad vial. Los datos se contrastarán con el nivel de tráfico en los meses de otoño e invierno. Los “aforadores” sirven para realizar estudios de conteo de vehículos o peatones que se realiza en un punto de la calzada, sendero o intersección.

Hay pendiente de celebrar una Mesa de Mobilidade y uno de las cuestiones a debatir es precisamente la falta de aparcamiento en la zonas de playas. No hace mucho, en un adelanto de propuestas para el PMUS, el potenciar el uso del transporte público para las zonas de playa aparecía como una de las soluciones más viables. De hecho, había empresas de autobuses que mostraron su interés por poner en marcha las rutas de verano. Pero, de momento, no hay nada cerrado.

El sistema de restricciones de acceso a playas que se puso en marcha el año pasado no gusta a este gobierno local que entiende que la situación ha cambiado. Además, no gustó el tirón de orejas que la Valedora do Pobo dio al Concello por las restricciones que impedía el acceso a las playas de Cangas en vehículos a través de vías municipales a las personas foráneas, aunque había numerosas excepciones, tanto para turistas alojados en hoteles, en pisos turísticos, los propietarios de segunda residencia y sus familiares.