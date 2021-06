El PSOE rechaza el informe para subrogar el personal de UTE-Balea encargado por Abalo

El nuevo gabinete jurídico del Concello de Cangas entró de llenó a valorar la situación en la que pueden quedar los trabajadores de la UTE-Balea en el supuesto de que el Concello de Cangas asuma la gestión directa de la piscina municipal. En un informe elaborado por el despacho de Calixo Escariz que en absoluto fue encargado por la concejalía de Deportes, que dirige el socialista Eugenio González, sino por el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), que ya en el anterior mandato quería municipalizar el servicio. Va a ser un informe efímero, entre otras cosas porque no fue encargado por el concejal que se ocupa del área, lo que para los socialistas es una nueva afrenta de Mariano Abalo en su empeño en entrar en todas las concejalías, incumpliendo el pacto de gobierno.

En este sentido, Eugenio González presentará el lunes un escrito a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), en el que recordará que las competencias de Deportes no las tiene el concejal de Facenda y que el gobierno aún no tiene decidido el sistema de funcionamiento de la piscina municipal. El PSOE recuerda que es difícil municipalizar un servicio, máxime porque se pretende subrogar personal de la empresa que hasta ahora gestiona la piscina, porque sobre el Concello de Cangas todavía pende el Plan de Ajuste, que impide contratar personal que no sea de seguridad o emergencias. Así, el concejal de Deportes del Concello de Cangas afirma que será él quien encargue un informe completo sobre el futuro de la piscina municipal, la conveniencia o no de municipalizar el servicio y también respecto a la subrogación del personal.

Eugenio González manifiesta que el edil de Facenda en ningún momento le comunicó que había solicitado un informe sobre el personal de la piscina municipal.

El informe jurídico tampoco es claro a la hora de hablar de la contratación de más personal bajo la alargada sombra del Plan de Ajuste, incluso no lo menciona. Señala que “en el caso de que una administración pública decida prestar directamente su servicio que hasta la fecha venía siendo restado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”,

Una sentencia sin ejecutar

En el informe se recuerda la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 31 de mayor de 2019, que desestimó el recurso presentado por el Concello de Cangas contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por el que se anula el procedimiento de licitación. El informe señal que lo primero que hay que hacer es cumplir la sentencia y poner fin a la relación contractual entre el Concello de Cangas y la citada empresa, que ya venció el 4 d enero de 2019. También establece que el Concello incorporará el personal de la UTE en su cuadro de personal, partiendo del supuesto de sucesión de empresa en la que tendría encaje la subrogación de personal.