La Policía de Cangas impone medio centenar de multas en un día de avalancha a las playas

Con el buen tiempo regresó el tráfico a las playas de Cangas y, de nuevo, la Policía Local actuó con contundencia en las vías de acceso, sancionando a aquellos conductores que tenían mal aparcado su vehículo.

Dos patrullas de la Policía Local estuvieron ayer controlando los arenales de Cangas, sobre todo sus accesos. Ayer se llegó al medio centenar de multas, la mayoría de ellas impuestas por la tarde.

A pesar de estar duramente penalizados los malos aparcamientos en zonas de playa y a que es conocida la contundencia con la que actúa la Policía Local en la zona de playas, con el fin de que visitantes y vecinos convivan, las malas costumbres se mantienen. Los agentes sancionaron a vehículos aparcados en sendas peatonales debidamente señalizadas, en vías que ocupan parte del carril de circulación, en zonas de visibilidad reducida y de acceso a viviendas.

La cuantía de las multas van desde los 90 a los 200 euros. Desde la jefatura de la Policía Local se estima que el fin de semana se volverá a cerrar con 100 multas, igual que el anterior.

Ya desde el mediodía hubo problemas en los accesos a las playas. El tráfico que desde el Puente de Rande cruzaba hasta O Morrazo así lo preveía. Por la tarde ya llegaron los primeros avisos de problemas de aparcamientos y atascos.

El gobierno local anunció que este año no habría restricciones de acceso a las playas, que todo funcionaría con más “leiraparkings” y más servicio de grúa

El gobierno local anunció que este año no habría restricciones de acceso a las playas, que todo funcionaría con más “leiraparkings” y más servicio de grúa. De momento, se mayor número de aparcamientos provisionales alegales no están en servicio, ya que la mayoría tiene pensado abrir a partir del día 15 de junio. Y la grúa no está en funcionamiento. No lo está principalmente porque el conductor de grúa se jubiló y aún no hubo ningún proceso de selección para suplirlo o alguien que ejerciera su función ahora cuando precisamente más se necesita.

Este problema de la falta de conductor de grúa municipal ya se puso de manifiesto varias veces en el mercadillo, donde quedaron vehículos en medio del bosque de tiendas y puestos de feria. Los propios comerciantes ambulantes manifestaron sus quejas por este hecho que el gobierno tiene que arreglar de forma rápida antes de que llegue la temporada alta de verano, porque hay que dar servicios a los vecinos que quedan atrapados en sus casas por culpa de coche mal aparcado.