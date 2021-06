“Como Feijóo con Galicia, yo tengo mi compromiso de cuatro años con Moaña”

Esta semana, el PP de Moaña volvió a las reuniones presenciales en su sede de Concepción Arenal, después de un año de pandemia que les mantuvo alejados, con reuniones telemáticas. Ese movimiento de los populares dio lugar a comentarios sobre una posible marcha de su lider José Fervenza. Él asegura con contundencia que su intención es cumplir con los cuatro años de legislatura. Dice que el PP es un partido con cantera, no es una organización monolítica ni cerrada.

–¿En qué momento está el PP de Moaña?

–Trabajando por Moaña pero preocupado, preocupado por la situación de los vecinos, de los autónomos, de los comerciantes, hosteleros, trabajadores y empresarios que tanto han padecido con la pandemia y tan poco han tenido a su lado al concello. El PP es hoy un partido con ilusion y deseo de seguir esforzándose por Moaña, y en ello empeñamos nuestras energías. El PP gobernó Moaña hace unos años, con una grave crisis estuvimos al lado del pueblo y conseguimos salir de ella, y hoy hemos vuelto a la crisis.

–¿Lastran los continuos cambios de concejales? Acaba de presentar su renuncia Víctor Carballal por cuestiones personales.

–El PP es un partido con cantera, con gente que quiere participar en la política para mejorar la vida de los vecinos. No somos una organizacion monolítica y cerrada, estamos abiertos a la sociedad. Los concejales que, como los del PP de Moaña, viven de su actividad fuera del Concello tienen que compatibilizarla con su dedicación política y no es fácil. De ahí que en algunos cosas se produzcan cambios. Yo agradezco el sacrificio y dedicacion de todos los concejales del grupo municipal del PP de Moaña durante estos años, son un ejemplo de trabajo, honestidad y generosidad.

–Hay quienes piensan que puede dejar la política activa

–Si, y son los mismos que llevan años anunciando que Feijóo se va a Madrid y ya ve que no es así. Yo como el presidente de la Xunta tengo mi compromiso por cuatro años. Él con Galicia y yo con Moaña, y mi preocupación por la situación de Moaña es enorme. De ahí que todos los días presentemos propuestas, iniciativas ante un Gobierno municipal que está más con las multinacionales que con el pueblo.

–¿Cómo valora el gobierno de Moaña?

–El bipartito BNG-PSOE tuvo una enorme oportunidad hace 6 años. Tenía posibilidad de aprobar presupuestos y demostrar que lo que les preocupaba era el pueblo. Pero en estos años se ha visto que su preocupación es garantizarse un buen sueldo y cuanto más mejor. En una época gravísima de crisis tenemos el gobierno municipal más caro de toda la historia de Moaña. Y del otro lado está el pueblo, los trabajadores, los autónomos, los comerciantes... a los que la alcaldesa les obliga a pagar los impuestos con dinero que no tienen y rechazan las iniciativas del PP de reducirlos. Los vecinos han padecido con esta pandemia y yo quiero tener un recuerdo con las víctimas y quienes han sufrido, pero el gobierno municipal no se aprieta el cinturón. Cuando fui yo alcalde había crisis como ahora, pero yo cobraba cuatro veces menos que la actual alcaldesa y había una concejala que cobraba. Ahora cobran 7 concejales.

–Con la pandemia se nota un gobierno más fortalecido y una oposición más debilitada ¿comparte esta visión?

–Eso es cierto cuando se trató de gobiernos que en la pandemia cogieron el problema de frente y actuaron. Así pasó, por ejemplo con Galicia y el Ayuntamiento de Madrid. Pero hay otros gobiernos que han salido muy debilitados con la pandemia, como ha sido el de Madrid de Pedro Sánchez y otro del BNG PSOE en Moaña. No dieron respuesta a los problemas del pueblo ni el PSOE en Madrid ni la alcaldesa de Moaña. Fueron indiferentes, insensibles, trataron de escurrir el bulto y crearon confusión. Eso sí los dos dieron un gran apoyo a las grandes empresas. Somos la oposición, la voz de la calle: reduzcan impuestos a los autónomos comerciantes, no cobren por circular por las autovías, den ayudas justas no actos de caridad... y a todo eso se niega el PSOE en Madrid y el BNG en Moaña.

–¿Qué cree que pasaría si su partido indemnizara a la empresa de la piscina como ha hecho el gobierno local?

–El PP no le pagaría el coche de empresa a una multinacional, ni el hilo musical , ni la facturas de la luz.... es un acto injusto. Y asi lo ha reconocido la propia alcaldesa ¿Y si es injusto por qué lo hace? Le pregunto. El gobierno municipal no puede agacharse ante una multinacional, simplemente porque digan que irían a los juzgados y darle con tanta alegría una ayuda de 45.000 euros, si ese es el motivo, porque como las negociaciones entre el gobierno municipal y la empresa han sido secretas, no las conocemos. Y esos euros salen del dinero de los vecinos y se le da esa subvención a una empresa que ganó el año de la pandemia más de 260 millones de euros. Las concesionarias están para tener una ganancia razonable, si pueden, pero por encima de todo está el interés publico y ¿ qué interés público es pagar con dinero de los impuestos que se cobran a los vecinos el hilo musical de la piscina?

-¿Toca renovar el partido y dar paso a nuevas generaciones?

–Nuevas generaciones ya forman parte del PP, son activos y cantera de políticos. Si me pregunta por Moaña le diré lo que ya le contesté: el PP es un partido abierto, con incremento de afiliados y simpatizantes, con cantera y capaz de combinar nuevos valores y tradición y lo vimos por la incorporación de nuevos concejales en el pleno, y mi compromiso es de 4 años con Moaña como Alberto Núñez Feijóo con Galicia.

– Las obras que hacen falta en Moaña.

–Hace falta que el Gobierno municipal empiece a hacer obras. Es descorazonador que después de 6 años y tantos presupuestos estemos como en 2015, un ejemplo es el prometido auditorio. Las parroquias están abandonas, Moaña sucia, la empresa de recogida hace lo que quiere, el paseo de la Seara sin finalizar, la playa de la Xunqueira sin bandera azul, los caminos y carreteras llenos de baches... la única administración q invierte en Moaña es la Xunta: 500.000 en Domaio, 1.100.000 Tiran, 5.000.000 centro salud, paseo de madera hasta playa de O Con 580.000, ... cuando vemos a la alcaldesa en una obra es porque se hace la foto con la Xunta. Pero el problema para invertir en Moaña es la ineficiencia del gobierno municipal, por ejemplo, lleva mas de 6 años y todavía no ha sido capaz de ceder a la Xunta los terrenos para el centro de salud. Yo no me resigno a que esto pase en Moaña, los vecinos y el PP somos capaces de hacer que Moaña funcione