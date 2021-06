A ver si hay desescalada política en Cangas

Hay que esperar un buen verano en Cangas. Que el sol, que tiene un potente antiviral, sirva también para que no haya una tercera oleada de enfrentamientos en el gobierno. De momento la situación es de escalada. Hay algunos que prefieren iniciar ya la desescalada y otros que la ola crezca hasta que el gobierno esté todo con respiración asistida y con las UVIs colapsadas por tanto enfrentamiento. Los vecinos de Cangas no pueden estar todos los días pendientes de conspiraciones y de comportamientos infantiles, en algunos casos. Son inteligentes y saben que esto no conduce a nada bueno. ¡Cuánto de menos se echa al fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos! Por cierto, ya verán como la culpa de todo la tiene la canallesca.

El BNG y su labor políglota

El BNG está por la labor de ser políglota. Ya ven ustedes que uno de sus fuertes es el empleo de la lengua gallega. Pero ahora apuesta también por la lengua de signos. Lo decimos porque primero fue el Concello de Bueu quien la acogió en su seno y después lo hizo Moaña. Ambos gobernados por el BNG.