El concejal independiente de XM por Moaña, Javier Carro, insiste en seguir adelante con su intención de denunciar la adjudicación del parque infantil de San Bartolomeu. Critica el informe técnico emitido por el ingeniero de la Diputación sobre las empresas participantes en la licitación y habla de incoherencias “cuando dice que los juegos propuestos cumplen las especificaciones del Estudio Técnico de Licitación”. Aclara que el estudio técnico señala bien claro que la madera debe de ser de robinia, no solo el barco sino también todos los postes (laminados de 12 centímetros), así como que las barandillas deben de ser de acero inoxidable, los toboganes tendrán que ser también de acero inoxidable de 2 mm de grosor, curvado, ondulado y moldeado en una sola pieza. En cuanto al equipo combinado de madera de robinia estaría compuesto por tres torres, formadas por 8 plataformas a distintas alturas, con dos toboganes en acero inoxidable de 2,40 y 1,40 metros. Respecto al equipo combinado en madera de robinia está compuesto por una torre central con tejado al cual se puede acceder por dos circuitos de equilibrio. El teleférico con viga de metal y plataforma con un recorrido mínimo de 27 metros y las vigas con un diámetro de 250 x100x 4mm. El tobogán de ladera y túnel interior de montaña en acero inoxidable de 2 mm de espesor, curvado y moldeado en una sola pieza.

Señala el concejal que el informe técnico de la Diptación recomienda la exclusión de ofertas de 4 empresas por distintos criterios, cree que la ganadora debería de haber sido excluida al no adaptarse al pliego de condiciones del estudio técnico de licitación, por lo que cree que debería de revisarse. Dice que las bajas en esta contratación como las mejoras “no son tales y que las calidades y construcción de los elementos no tienen la calidad suficiente para su durabilidad y dentro de poco se verá el desgaste”. En la adjudicación se valoró la promoción de valores culturales como la lengua y el patrimonio “y se olvida de decir que no cumple el estudio técnico”.