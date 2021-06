La alcaldesa percibe el mismo salario mensual que el del fallecido Pazos

Tras varios meses esperando que se hiciera público el salario de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, ayer se pudo saber que esta información que el Partido Popular solicitará a la Valedora do Pobo y que tenía que estar en el portal de Transparencia el Concello. Victoria Portas percibe un salario de 2.546,37 euros al mes, lo que supone 3.343,09 euros brutos. La cantidad es la que cobraba el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, con el incremento del IPC. Pazos cobraba en mayo de 2019 la cantidad mensual de 2.489,77 euros, lo que suponía un anual líquido de 34.856,82 euros al año y uan retribución bruta anual de 44.918,58. Era la cantidad de dinero pactada por el fallecido regidor que cobraba el mismo dinero que dejaba de percibir en el ejercicio de su profesión, de maestro de escuela en el CEIP de San Roque.

A día de hoy todavía se desconoce el informe de secretaria que tenía que decidir si el salario de la alcaldesa era pertinente llevarlo al pleno muncipal o no. De hecho, cuando se presentó el asunto en el pleno fue retirado in situ por la alcaldesa alegando que faltaba el citado informe y que había que esperar a que el secretario regresara de vacaciones. La que sigue cobrando media dedicación es la concejala de Turismo, Playas, Servicios y Cultura, Aurora Prieto, también de ACE, pero del sector de Esquerda Unida, cuando a ella le correpondería cobrar también una dedicación exclusiva, según el propio pacto de gobierno. El PP sigue esperando los datos pero ya irá a la Valedora do Pobo.