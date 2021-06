El Puerto de Vigo prevé desafectar cerca de un 60% de terrenos en Moaña

Según informo Vázquez Almuiña a Pazos, el documento está siendo revisado por el Ministerio para la Transición Ecológica y, en este sentido, trasladó a la regidora que la institución que preside está abierta a posibles cambios en su planteamiento.

Los tramos de costa a desafectar incluyen uno en la zona de Domaio debajo del puente, desde el límite del término municipal con Vilaboa, hasta el puente de Rande; otros dos tramos más en la zona de Domaio, desde la playa de Mouro hasta el muelle de Domaio, separados por la pequeña península que se forma como acceso a las instalaciones náuticas; la estación depuradora de aguas residuales en la zona de Latón; y en la zona de Meira, al Norte de la playa do Cocho y el antiguo embarcadero de piedra hasta la playa de Meira.

Según precisó el máximo responsable portuario, el Puerto de Vigo tiene actualmente 405.000 m2 de superficie en zona de servicio terrestre. De aprobarse finalmente esta propuesta de cesión a los vecinos de Moaña, la Autoridad Portuaria de Vigo mantendría únicamente 163.500 m2 en el municipio.

El encuentro mantenido en la mañana de hoy con la alcaldesa de Moaña forma parte de la ronda de contactos que el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo está manteniendo en los últimos meses con los regidores de los municipios en los que se asienta la institución portuaria y entre los que se encuentran Redondela, Cangas, Moaña y Vilaboa.

Problemas en O Cocho

La regidora local Leticia Santos (BNG) además de agradecer la visita de Vázquez Almuiña, solicitó colaboración para resolver problemas de acceso como los que se dan en la zona de O Cocho y A Borna, competencia también de la Autoridad Portuaria, donde los viales de acceso se encuentran muy deteriorados debido a la frecuencia por la que circulan camiones de gran tonelaje. Almuiña se mostró dispuesto a colaborar con el Concello en esta cuestión, pero más incierta parece la recuperación de de la pista deportiva en la zona de Domaio donde el Puerto de Vigo tienen competencias. Almuiña comentó que se iba a producir la desafectación y que pasaría a ser propiedad de Costas del Estado. La alcaldesa pidió que se buscaran alternativas jurídicas que supongan más rapidez a la hora de que el Concello se haga con los terrenos. Recordó lo que pasa con los terrenos de A Seara, donde se lleva dos años con los trámites de desafectación. El convenio entre las partes para el uso del multiusos de Domaio se mantendrá.

Con Fervenza

Previamente, Vázquez Almuiña se reunió con el portavoz del grupo municipal del PP, José Fervenza, en Domaio. Ambos abordaron cómo afecta a Moaña la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Almuiña le explicó igualmente que el documento está siendo revisado por el Ministerio de Transición Ecológica. y que se prevé desafectar cerca del 60% de la superficie en la zona de servicio terrestre del Puerto de Vigo, lo que supondrían esos 241.500 metros cuadrados.

El portavoz del grupo municipal d el PP y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo visitaron el paseo marítimo de Domaio y ambos coincidieron en la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento más exhaustivo del mismo por parte del Concello de Moaña.

Desbroce en O Salgueirón, en Cangas

Van despacio los trabajos en el paseo de O Salgueirón, en el término municipal de Cangas, que comenzaron el lunes y que se pretenden terminar en agosto. De momento, las labores se centraron en los desbroces, que eran tan necesarios. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Vázquez Almuiña, aún no comunicó al Concello de Cangas sus intenciones. Está claro que realiza las obras, pero aún no lo está tanto si al final recurrirá a la vía judicial para reclamar el dinero que ahora se invertirá en estos trabajos: 46.000 euros, que incluye la escollera. Se incluyen en estos trabajos demoliciones y movimiento de tierras, por un importe de 5097,20 euros; pavimentos, 7.572 euros, jardinería, 16.895 euros, mobiliario urbano, 5.237 euros; varios, 3.006 euros, gestión de residuos, 799 euros y seguridad y salud, 150 euros. A jardinería, el primer presupuesto del año 2020 destinaba algo más de 6.000 euros, ahora casi la triplica. Es cierto, también, que el gobierno local no se pronunció en absoluto respecto al comienzo de estas obras, que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), con la que se entrevistó en dos ocasiones el presidente de la Autoridad Portuaria, no realizó comentarios ni de agrado o desagrado. Habrá que esperar lo que dice el Puerto de Vigo una vez finalicen los trabajos y le pase la factura al Concello de Cangas. Lo que se pensaba que había nacido bien: la relación Vázquez Almuiña-Victoria Portas, ahora está hecha jirones.