El PSOE acusa a Portas y Pena de preocuparse ahora del Camiño Real para “salir en la foto” y exige a sus socios "seriedad, lealtad y transparencia"

La ejecución de las obras del Camiño Real es el detonante de un nuevo enfrentamiento en el gobierno bipartito de Cangas, que ultimamente no sale de líos. Ayer fue el grupo municipal del PSOE el que criticó la reunión que mantuvieron, un día antes, la alcaldesa y el concejal de Mobilidade con representantes del Anpa y equipo directivo del Ceip A Rúa, así como de la asociación de vecinos de A Pedreira, para analizar los problemas detectados en el entorno del colegio y buscarle solución. Los socialistas mostraron su “absoluta inquietud” por formar parte de un gobierno que asiste a reuniones sin la presencia de la concejala de Obras, Ingrid Oprea, ni de la directora de la obra “en asuntos de su competencia”. Por contra, Victoria Portas y Adrián Pena sí acudieron acompañados “de un asesor externo, que en este momento no tiene ningún tipo de vinculación con el Concello de Cangas”, recalcan, en alusión al técnico que elaboró la propuesta de DepoRemse, Martín Barreiro.

A los miembros del PSOE no les ha sentado nada bien que sus compañeros de ACE en el gobierno hayan acudido a A Rúa por su cuenta, cuando ya está ejecutado el grueso del trabajo y el proceso en su recta final. “Consideramos que no vale interesarse en el último minuto por los problemas de los vecinos y vecinas, solo para salir en la foto”, reprochan, y recalcan que “el trabajo diario de la edila [socialista Ingrid Oprea] y de su equipo” demuestran su implicación y “del mismo modo, pedimos seriedad, lealtad y transparencia con los vecinos de Cangas” a las demás partes implicadas. “Especialmente transparencia sobre aquéllos que ostentan esa competencia y no la ejercen, o solo lo hacen cuando les conviene. Y sobre todo, lealtad entre compañeros y entre aquellos que ejercen un cargo en el que se representa a todos los cangueses y canguesas y no solo a los de su partido”.

El grupo municipal socialista, que integran los concejales Sagrario Martínez, Ingrid Oprea, Pilar Nogueira y Eugenio González deja claro que “pese a las trabas que algunos quieren poner” al trabajo que realizan desde el Concello “para mejorar la vida” del vecindario de Cangas en los dos últimos años, “seguiremos en el mismo camino” con obras como la de “Implantación do eixo de mobilidade amable e segura de interconexión dos centros urbanos de Cangas e Moaña" (Plan DepoRemse), “que ha permitido el asfaltado de la calle que conecta la Vía Rápida con el Espíritu Santo”. También las de conexión de la EDAR de Donón con la red de saneamiento general, la pavimentación de la calle Atenas, la dotación de aceras en O Viso, la reforma de la calle Síngulis, de la biblioteca de Darbo o de la pista de O Gatañal.

Con respecto a las desavenencias en el entorno de A Rúa, desde el PSOE aseguran que han mantenido reuniones con los afectados e intentado solventar las cuestiones planteadas, algunas de las cuales afloraron el jueves, “sin estar presentes las personas responsables”. Reiteran que no buscan “sacar rédito político de una obra heredada del mandato anterior, “pero, desde luego, no nos encargamos de deshacer o criticar el trabajo hecho por nuestros compañeros de gobierno”.

Los representantes socialistas aseguran que la acera del colegio no se eliminó por “consenso de la arquitecta municipal y la dirección del centro”, con la finalidad de “dar seguridad a los niños y proteger de mojaduras por pluviales”, y que la plataforma única ya se habilita en el acceso al colegio, “paralela a dicha acera”. Con respecto a los contenedores, “tienen que ser movidos por la empresa concesionaria”, sin ocupar terreno privado. Por último, reiteran su apoyo a la arquitecta Mª Isabel Medraño y su agradecimiento a la Diputación por “todo el esfuerzo que está haciendo” para realizar obras en Cangas.