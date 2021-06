Primer chequeo a las playas: problemas puntuales en Rodeira, Vilariño, Agrelo y Fontexelo

Sanidade muestrea cada verano más de una cuarentena de playas de la comarca, incluyendo las de Ons, y durante el mes de mayo se realizó la primera analítica, el conocido como control 0. Ese primer análisis fue el que detectó el 18 de mayo una elevada contaminación microbiológica en Vilariño, con valores de 2.000 en Escherichia Coli (E.Coli) y enterococo intestinal, y el día 23 en Rodeira, con un índice de 1.200 en E.Coli. El límite máximo autorizado es de 1.000 y a partir de ese tope se emite la correspondiente recomendación de no bañarse. En el caso de Rodeira el contraanálisis se repitió a los dos días, arrojando valores de 9 en ambos indicadores. En Vilariño se aguardaron cinco jornadas, también con un resultado de 9.

El resto de los arenales muestreados en Cangas son Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Nerga, Pinténs y O Salgueirón. En todos ellos los índices de contaminación microbiológica detectados en el primer muestreo fueron mínimos, siempre con valores por debajo de 10. La excepción fue Francón, que el 18 de mayo tenía índices de 10 e E.Coli y 87 en enterococo intestinal, pero muy lejos del máximo autorizado. Todas las playas canguesas que forman parte del censo oficial de Sanidade cuentan con la calificación de “exelente” para sus aguas de baño.

En Bueu se analizan un total de 16 arenales, una lista en la que están cuatro de Ons: As Dornas, Melide, Canexol y Area dos Cans. No obstante, Sanidade no incluye a estas playas en el control 0 y los primeros muestreos serán durante este mes de junio. El único problema registrado fue en Agrelo, que es precisamente el único de los arenales de Bueu que no tiene la calificación de “excelente”, sino “buena”. En el muestreo realizado el 12 de mayo se registró un índice 1.500 en E.Coli y 1.000 en enterococo. Dos días después esos niveles eran de 75 y 9. “No sabemos lo que pasó, entendemos que fue algo puntual porque el bombeo de la zona está clausurado y no puede funcionar como aliviadero”, explicaba ayer el alcalde y responsable de Servizos, Félix Juncal. Aún así, en los próximos días está prevista una limpieza en el río de O Inferno, que desemboca en esta playa, para verificar que no existan puntos de vertido.

El de Agrelo fue el toque de atención más importante antes de la apertura de la campaña estival en Bueu, pero no el único. Sanidade también repitió los muestreos de Tuia y Lapamán. En el caso de la primera, situada en Beluso, el 10 de mayo se detectaron 780 de E.Coli y 320 de enterococo, muy cerca de los límites máximos. El 12 de mayo ya estaba sólo en 10 y 9. En lo que respecta a Lapamán, que tiene bandera azul, el 10 de mayo se detectaron índices de 110 y 220, que dos jornadas después eran de 9 y 9.

El censo oficial de zonas de baño de Moaña incluye doce arenales y solamente A Xunqueira está por debajo de la nota de excelente, con la calificación “buena”. Esa lista se completa con A Borna, A Ribeira, Fontexelo, Canabal, A Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con, O Porto, Sobreira y Tirán. Según los datos facilitados por Sanidade, solo Fontexelo, en Domaio, suspendió en esta primera serie de controles. En el análisis realizado el 24 de mayo arrojó unos resultados de 1.100 y 380, mientras que en la contraanalítica del 26 de mayo ya estaba en 10 y 9.

Los técnicos de Sanidade también optaron por repetir el muestreo la playa de A Ribeira, que inicialmente tenía índices de 410 en E.Coli y casi 300 en enterococo. En la prueba de confirmación esos registros eran de 10 y 9.

Limpiezas de residuos en Ons y Areamilla y un “baño terapéutico de bosque” en Udra para concienciar

Este fin de semana habrá en la comarca de O Morrazo diversas actividades para celebrar tanto el Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora hoy, como el Día de los Océanos, que es el 8 de junio. Abanca organiza hoy a través de su obra social Afundación, una jornada de limpieza de residuos en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Voluntarios de Abanca y Afundación se desplazarán hoy a Ons para participar en una actividad de limpieza y retirada de basura, de 10.00 a 14.00 horas. La acción forma parte del Plan de Conservación Territorial On (Placton), que cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica.

En Cangas se organizará mañana una limpieza en el entorno de Areamilla y Punta Balea, una iniciativa organizada por el Club Montañeiros Celtas, Greenpeace, 13 Grados y el Grupo de Anelamento Anduriña. Está previsto recoger, clasificar y documentar los residuos localizados y documentar los fondos marinos de la zona. La actividad será de 10.30 a 15.00 horas.

Dentro de las actividades con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente la Diputación de Pontevedra recupera a partir del 12 de junio sus “baños de bosque”, dentro del programa “Bosques terapéuticos”. Dentro de estas rutas por espacios naturales por toda la provincia volverá a estar Cabo Udra, en Bueu. La inscripción debe hacerse a través de www. depo.gal y el trayecto por Udra en este mes de junio está previsto para el día 20.