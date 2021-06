La actuación de los médicos del centro de salud de Moaña fue ayer clave para que un vecino del municipio, natural de Vilaboa, de 62 años, salvara la vida después de que llegara a las dependencias en estado muy grave por la picadura de una vespa velutina. El hombre, supuestamente alérgico al veneno de las avispas, portaba consigo el autoinyector de adrenalina que se aplicó al recibir la picadura para frenar los efectos, pero aún así su estado era muy grave cuando llegó al centro de salud. El suceso ocurrió sobre las nueve de la mañana

Según el personal médico que le atendió, el hombre sufrió una reacción alérgica muy importante, lo que en términos médicos se denomina anafilaxia, provocada por el veneno de la avispa, con la laringe hinchada, que le dificultaba la respiración y con la tensión muy baja, lo que podía causarle un paro cardíaco.

Dos médicos y personal de enfermería lograron estabilizarle mientras que se movilizó el helicóptero del 061 que le trasladó hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en donde, a última hora de ayer, estaba fuera de peligro, según las fuentes consultadas. El helicóptero aterrizó en la explanada de las pistas de atletismo de A Xunqueira hasta donde fue trasladado en ambulancia para su rápida evacuación por aire al hospital.

Vecino del barrio de O Con, el hombre se encontraba a primera hora de la mañana desbrozando una finca en Palmás, en la parroquia de Domaio, cerca de la curva de A Cerradiña, cuando se encontró con un nido de velutina en el suelo, junto a unos alcornoques. Solo recibió una picadura en el hombro, pero fue suficiente como para desencadenarle un proceso alérgico. Tras inyectarse la adrenalina, parece ser que condujo su coche hasta el centro de salud de Moaña, en compañía de otra persona en otro vehículo. La rapidez con la que actuó también le ayudó a salvar su vida. Los médicos reanimaron al paciente con más adrenalina y oxígeno.

La adrenalina es una hormona que aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, y permite combatir los efectos del veneno de las avispas en una persona alérgica. Los autoinyectables de adrenalina se venden en las farmacias, pero solo con receta médica para las personas que son alérgicas, para quienes es fundamental llevarlos consigo.

Los nidos de velutina están apareciendo de forma bastante numerosa en la comarca desde hace unas semanas, adelantándose este año a otros, por el anticipo del calor en marzo. Esta misma semana, la Agrupación Municipal de Emergencias de Cangas tuvo que retirar tres en un mismo día en balcones de Aldán y de Xielas (Coiro) y en una cornisa en Gruncheiras (Coiro).

Nido en la fachada del Concello de Moaña

Esta misma semana se detectó un nido en la fachada este de la casa consistorial de Moaña, a unos 5 metros de altura, pero todavía sigue ahí. Ayer, las familias con niños del parque de la Praza do Concello manifestaban su temor. El Concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, asegura que la alerta la dio un vecino y que desde el Concello se avisó al 012 y acudió personal de Seaga, pero no se retiró por temor a romper el cristal de la fachada con la pértiga. La alerta se rebotó al 112 para ser tratado como emergencia y que acudan los bomberos, aplicando el protocolo establecido para este tipo de casos. La emergencia se decreta cuando los nidos están en edificios públicos, parques o zonas vulnerables. El nido todavía seguía ayer en la fachada del Concello. La plantilla municipal de la segunda planta del edificio debe de trabajar con las ventanas cerradas para no sublevar el avispero., a la espera de que sea retirado. El concejal de medio Ambiente moañés asegura que volverá a insistir en la alerta. También ayer se dio otra alerta por un nido en un muro en Tirán y el jueves se retiraron varios en Menduiña, en un muro en Francón; en Area de Bon y en Marín.

En Cangas dos alumnos de la escuela A Galiña Azul fueron picados pero por avispa común.