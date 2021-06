Aprobado el TCA de Tirán, con una rotonda de 28 metros cuadrados en Lidl

La Xunta sigue dando pasos de cara a la ejecución de la obra de eliminación del Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) de Tirán, que abarca dos kilómetros de la carretera autonómica PO-551, entre los puntos kilométricos 21+100 y 23+000 en el límite de los municipios de Moaña y Cangas. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la aprobación del expediente de información pública de esta obra de mejora de seguridad vial, por la que llevan esperando los vecinos y a la que se presentaron alegaciones. La resolución no las detalla, pero sí las modificaciones tras la exposición pública. Se suprime la actuación proyectada en el tramo entre los puntos kilométricos 22+440 y 22+530, entre el Bar Stop y el cruce de la finca de Castroviejo. En la intersección del cruce del colegio de Tirán (PK. 23+220) se suprime la rotonda prevista. Se ejecutará una intersección con carril central que permita el cambio de sentido en la vía municipal, como ocurre en la actualidad. Así mismo se actualiza la relación de bienes y derechos afectados. Hay parcelas que ya no se ven afectadas y otras en las que se modifica la superficie a ocupar. Los cambios serán notificados de forma particular a cada afectado.