Que el amor no se nos oxide

Una hermosa imagen, con los candados en la barandilla del antiguo muelle de Attilio en Bueu. Candados que quieren simbolizar el amor y el compromiso. El amor es bonito, quizás lo más hermoso de este mundo. Pero como muestra simbólicamente esta imagen también se puede oxidar. Por eso es fundamental regarlo con frecuencia. Hay quienes son flores y necesitan un regadío constante. Otros, por contra, somos unos toxiños o cactus y no necesitamos tanta agua.

A golpe de voz en la planta noble de Cangas

No hace falta teléfono para conectar las oficinas que los grupos políticos tienen en el Concello de Cangas. Allí se mandan mensajes en voz alta, cuando uno sabe que el otro está y se cierran puertas para no oír. Es la banda sonora de la planta noble del Concello de Cangas. Me cuentan que la del ascensor _la banda sonora me refiero es mucho más heavy, al contrario que la que se pone en otras dependencias de otros muchos sitios donde en en estos cubículos se ofrece música más relajante. No nos extraña que se averíe con cierta frecuencia.

Almuiña acude sin cita previa a Moaña

Está bien que los políticos sean discretos y que no abusen del protagonismo, pero eso es una cosa y otra diferente la que hizo ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. Llegó sin cita _y cuidado que son exigentes los funcionarios con estos protocolos Covid-19_ al Concello de Moaña. Menos mal que encontró a la alcaldesa Leticia Santos, que estaba de vuelta de Madrid. Claro que antes se pasó a visitar a su compañero de partido José Fervenza (PP).