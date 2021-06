Vecinos y comunidad escolar exigen ejecutar el Camiño Real en A Rúa conforme al proyecto

Un paso de peatones en badén que enlaza el Ceip A Rúa con la maleza de las fincas colindantes, flanqueado por una rejilla para aguas pluviales a las que no se da salida y que actúa de trampolín para que el patio se anegue cuando caen cuatro gotas. Media docena de contenedores de residuos que estrechan el vial junto al acceso al colegio. Una doble barrera quitamiedos separada por unos metros y que deja muerto el espacio intermedio, sin utilidad aparente. Una acera por donde no cabe un carro de bebé o una silla de ruedas y que, lejos de eliminarse para hacer una plataforma única, se achica aún más con las nuevas farolas. Es el panorama que describen los representantes del Anpa y el equipo directivo del Ceip A Rúa y de la asociación de vecinos de A Pedreira, muy alejado en el espíritu y la letra del que figura en el proyecto de acondicionamiento del Camiño Real, cuya ejecución empeora las previsiones y deja sin efecto las horas de encuentros y reuniones dedicadas a consensuar mejoras.

Los afectados lamentan que no se hayan tenido en cuenta sus peticiones y sugerencias e incluso que los cambios sean “a peor”, y así se lo trasladaron ayer a la alcaldesa, Victoria Portas, y al concejal de Mobilidade, Adrián Pena, en una reunión que mantuvieron en el patio del centro escolar a la que también acudió el técnico que redactó el proyecto, Martín Barreiro. Confirmaron que lo que se está haciendo no se ciñe al documento aprobado de “implantación do eixo de mobilidade amable e segura de interconexión dos centros urbanos de Moaña e Cangas” ni a las peticiones realizadas a posteriori, y expresaron su malestar y falta de entendimiento con la directora de la obra y arquitecta municipal, Isabel Medraño. Portas y Pena reconocen que la actuación, que ejecuta la empresa Excavaciones Pérez SL, es mejorable, aunque el plazo para justificarla remató el 31 de mayo y no hay margen de maniobra. La regidora anuncia algunas mejoras inmediatas y apuntó que el Concello podría asumir otras más adelante, a cargo del presupuesto municipal, aunque los afectados piden no dilatar el asunto y que no haya dispendio de dinero público.

La dotación de una plataforma única figura en el proyecto redactado por Rurban. Martín Barreiro explicó que esa es una de las características que aplica la Diputación en las obras de este tipo que ejecuta o financia, como es el caso. En A Rúa, además, hay usuarios con movilidad reducida, que la hacen aún más necesaria, recalcan desde el centro escolar, y ponen ejemplos de padres e hijos obligados a transitar a alturas distintas, o todos por la calzada, porque no caben juntos por la acera. Lamentan que las expectativas creadas en torno a este proyecto se desvanezcan a la hora de ejecutarlo y no encontrar respuestas efectivas de los promotores.

La obra está financiada por la institución provincial a través del plan Deporemse para mejorar la seguridad vial, y la aportación municipal también se sufraga con cargo al Plan Concellos de la Diputación. La actuación, para vertebrar la conexión entre Cangas y Moaña con preferencia peatonal y ciclista buscando un itinerario accesible, se lleva gestando durante una década y viene precedida de un amplio debate que logró limar algunas reticencias, aunque las de A Rúa son más sobre la ejecución que sobre el concepto. La escasa calidad de los trabajos o la acumulación de escombros en el entorno son otras deficiencias que critican.

Avante insiste en “modificaciones sustanciales”, a peor

Al encuentro de ayer en A Rúa acudieron Victoria Portas y Adrián Pena en representación del Concello, aunque los afectados ya habían hablado previamente con la directora de obra, Mª Isabel Medraño, y la concejala de Obras e Ensino, Ingrid Oprea. Sus explicaciones no convencieron a los demandantes y tampoco a los representantes de Avante-Candidatura Veciñal, que insisten en que el proyecto ha sufrido “modificaciones sustanciales”, en muchos casos a peor. Entre los ejemplos, cita que no se han demolido obstáculos y aceras, como es el caso de la del Ceip A Rúa, “que se eliminan en el proyecto para mejorar la seguridad mediante una plataforma única de accesibilidad” en el entorno del colegio. También critica Avante que se arroje hormigón, sin ningún tipo de encofrado, en lugares como Ameixoada y A Pedreira, que se planten muchos menos árboles de los previstos o que se prescinda de pavimentos drenantes. También las bases y acabados de los postes de luminarias o la incorporación de elementos, como los lombos que dificultan el tránsito. Entienden desde la Candidatura Veciñal que es necesario dialogar con el vecindario y los ajustes a pie de obra, pero también ceñirse a la esencia del proyecto aprobado y licitado, y en este caso se producen “modificaciones sustanciales” sin haber tramitado el expediente de modificación del contrato, como también advierte el interventor del Concello.