El cambio de gustos musicales.

El PP de Moaña casi se volvió a presentar en sociedad después de la pandemia. Tras comunicarse por vía telemática todo este tiempo, esta semana hubo una reunión presencial en la que hubo contacto con los codos, que no codazos. Fue tiempo para comunicarse y desempolvar viejas materias pendientes. Hubo reencuentros que fueron emotivos y otros no tanto. Allí se habló de lo humano y de lo divino, en una injerencia manifiesta en competencias que no son terrenales. ¡Pero para qué vamos a hablar de competencias!

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, va estar muy pronto de cumpleaños. Su edad es algo que no nos permiten desvelar, por aquello de que aparenta menos de los que tiene, pese a la alopecia que padeció y lleva bien gracias a esa gorra portuguesa, a la que también dio fama Xosé Manuel Pazos. El regalo al regidor le llegó de forma anticipada. Él es de esos a los que Sabina canta: “Qué manera de sufrir”. Es del glorioso Altético de Madrid, que este año ganó la Liga de fútbol, cierto que lo hizo también con sufrimiento.

Este póster, al lado de un contenedor de Darbo, mete miedo por la noche, la verdad. De día es un reflejo propio del cambio de hábitos al cumplir años. Slipknot tuvo un auge muy grande sobre todo a comienzos de la década de los 2000. La cosa seguro que fue a menos desde entonces y ahí los tienen, a los pobres con sus máscaras, acabando en la basura. Eso si algún coleccionista o nostálgico no le da una segunda vida al póster.