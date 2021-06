La alcaldesa, Abalo y Pena plantan a sus socios y no acuden a la reunión de gobierno

No hubo ayer reunión de gobierno de Cangas. La alcaldesa Victoria Portas (ACE) la había convocado de forma urgente el día anterior para las 09.30 horas y estaba previsto que en ella se abordara el presupuesto para este año, que aún está sin aprobar, y tratar de aunar posturas respecto a la propuesta de pleno extraordinario solicitado por el PP en el que se abordará de manera exclusiva el futuro de las infraestructuras sanitarias en Cangas.

Eran las 10.00 horas y ni la alcaldesa ni el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), Mariano Abalo, no se habían presentado ni contestaban al teléfono. Los habían llamado la concejala socialista Sagrario Martínez y la edil de ACE, Aurora Prieto (concejala de Esquerda Unida que se enfrentó al sector de Abalo en ACE tras fallecer el alcalde Xosé Manuel Pazos). A las 11.00 horas, en intervalos de cinco minutos, entraron en la Alcaldía, la regidora local, Victoria Portas; el concejal de Facenda, Mariano Abalo, y el de Mobilidade, Adrián Pena. Tres concejales de ACE que decidieron mantener la reunión por su propia cuenta dejando al margen al resto de sus compañeros de gobierno y sin dar explicaciones. Aurora Prieto se las pidió a la alcaldesa, pero no consiguió más que un desplante y la edil socialista Sagrario Martínez hizo lo mismo con Mariano Abalo. Le hizo ver que su comportamiento y el de la alcaldesa suponían una total falta de respecto hacia los compañeros de gobierno y un ataque a la libertad de expresión.Y es que la alcaldesa contestó a Sagrario Martínez que le preguntara a su portavoz municipal el motivo. Eugenio González manifestó públicamente el día anterior que el PSOE no iba a votar a favor de unos presupuestos en los que se consignara una partida de dinero para comprar terrenos para el CIS o CAR como quería el BNG cuando los tenían gratis con la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en A Rúa de 31.000 metros cuadrados que sus socios de ACE, a excepción de Aurora Prieto, rechazan, igual que el PP. Eugenio González incluso invitaba a presentar una moción de confianza.

Sagrario Martínez considera que la actitud de la regidora local y de Abalo fue la de ningunear al resto de sus compañeros en un desplante sin precedentes. Ayer, el portavoz socialista Eugenio González no quiso echar más leña al fuego. Lamentó lo ocurrido y esperará acontecimientos.