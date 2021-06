Un fin de semana emocionante para Peis d’hos

La asociación cultural Peis d’hos vivió un fin de semana intenso. El grupo infantil de pandereteiras participó en la presentación en el Auditorio del primer disco de Ailá. Luego vino el Concurso de Canto e Percusión Tradicional Ultreia. Las integrantes de As Mossas do Hío ganaron el primer premio en la categoría B y el grupo infantil, en su primera participación en un concurso, logró el segundo puesto en la categoría A. ¡A seguir cantando!

La justicia y el estado de alarma

Como diría el otro, tenía que contarlo. Resulta que el TSXG mantiene el protocolo COVID en la administración de justicia. Poco importa el fin del estado de alarma. La noticia se dio a conocer ayer, el mismo día, también en el que el Consejo General del Poder Judicial señala en un informe que cree que la Ley de Memoria que prepara el Gobierno vulnera la libertad ideológica en su intento de cerrar fundaciones franquistas. Cuando se levantó el estado de alarma, ese mismo órgano se quejaba por el hecho de que el Gobierno dejara en manos de la Justicia decidir sobre medidas que tomaran las comunidades autónomas en relación al COVID-19 Si hubiera turno de preguntas no las haría.

Cangas y el exceso de "confianza"

Que no se nos acuse de avivar el fuego de las diferencias en el bipartito de Cangas, que ya ven que las hay y se hacen públicas sin reparos. Que el PSOE de Cangas no tiene coleta, pero si espaldas anchas. Y tiene razón cuando dice que la otra solución, la única solución es la moción de confianza. Aquí no confía ya nadie en nadie. Quedan dos años difíciles.