El PSOE rechaza que el presupuesto fije dinero para terrenos del CIS e invita a una moción de confianza

El pleno extraordinario que el grupo municipal del PP solicitó para que se abriera el melón definitivo de las infraestructuras sanitarias en Cangas vuelve a poner de manifiesto las diferencias que hay en el seno del gobierno bipartito. El PSOE insiste en sacar adelante la modificación puntual de las Normas Subsidiarias que promueve Amgecabe con el fin de obtener los terrenos gratis para la nueva edificación sanitaria, que está pendiente de si es un Centro Integral de Salud (CIS) o un Centro de Alta Resolución (CAR). Por otra parte, el BNG negocia con el concejal de Facenda para que en los presupuestos aparezca una partida de 250.000 euros destinada a comprar -expropiar terrenos para la nueva equipación sanitaria.

Y no parece muy lejos de conseguir, porque Abalo es consciente de que necesita de más votos que los del gobierno para aprobar los presupuestos para 2021. Pero tal vez ignora la voluntad del PSOE de moverse de su posición. El portavoz socialista Eugenio González manifestó que la alcaldesa y Mariano Abalo deben saber que los votos de ACE y BNG no suman para sacar adelante el presupuesto para 2021, que a estas alturas no parece ya que valga mucho la pena. E incluso invitó a ACE y al BNG a someter al gobierno a una moción de confianza, recordándole que tiene que contar con los votos del Partido Popular. Los socialistas defienden la modificación puntual y aseguran que no van a permitir que se reserve dinero para comprar unos terrenos que se pueden obtener gratis a través de la citada modificación. Esos 10.000 metros cuadrados de terreno que la oposición y parte del gobierno consideraban que debían ser los que debía poner la promotora de la modificación a disposición del Concello ya están prácticamente confirmados. En agosto de 2020, Eugenio González había pedido a su socio de gobierno Mariano Abalo lealtad política y había amenazado con no dar el visto bueno a la modificación de Eroski cuando tenga que ser ratificada por el pleno, una vez la apruebe la Xunta de Galicia.

Tal y como se presentó la modificación puntual de A Rúa, su desarrollo dejaría 5.700 metros cuadrados para construir la equipación sanitaria, cuando el estudio de Gesmédica encargado por la Xunta de Galicia pedía una superficie de 4.900 metros cuadrados. La parcela que tenía reservada el Concello en A Rúa tenía 7.000 metros.

El BNG quiere, primero, asegurar los metros cuadrados de superficie suficientes para la dotación sanitaria y además concretar con la Xunta el proyecto constructivo, medios y necesidades.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, convocó para hoy a primera hora una reunión con carácter urgente en el Concello de Cangas. No hay orden del día, al menos no todos los concejales del PSOE lo conocen. Pero todos suponen que el motivo de la reunión es tratar de unificar criterios respecto al pleno solicitado por el PP (tiene 15 días de plazo para convocarlo) y cerrar las negociaciones del presupuesto de 2021. Ayer se pudo saber que el gobierno tenía previsto celebrar un pleno extraordinario el día 11.

claves destacadas

H En el estudio de la Xunta de Galicia elaborado por Gesmédica se consideraba como superficie necesaria para la nueva dotación sanitaria 4.900 m2.

4.900 m2 según el estudio del Gemésdica

H La modificación puntural de A Rura dejaría al Concello 5.700 metros de cuadrado de terreno gratis . Aunque la empresa está dipuesta a llegar a 10.000

5.700 m2 gratis que aportaría a modificación

H La alcaldesa tiene 15 días de plazo para convocar e pleno extraordinario que solicito el grupo municipal del PP.

15 días para convocar el pleno extraordinario