El Concello restringirá el acceso rodado a Banda do Río solo a los residentes y servicios

La reunión con los representantes vecinales se prolongó durante dos horas y media, un tiempo en el que hubo tiempo para abordar algunos de los problemas reiterados, como el del botellón. A falta de concretar aún algunos detalles, el alcalde, Félix Juncal, y edil de Mobilidade, Xosé Leal, esbozaron el plan de tráfico que se pondrá en marcha en los próximos días de manera experimental. Habrá dos zonas diferenciadas. La primera es la que abarca desde los cruces entre Rosalía de Castro y Alexandre Bóveda. En este tramo se permitirá la colocación de terrazas en el espacio reservado al aparcamiento y en la acera del paseo. De esta manera se mantendrá abierto el carril de circulación, pero con condiciones. “Solo podrán circular residentes, vehículos de servicios o personas que vayan a realizar alguna compra al barrio. Estos vecinos dispondrán de zonas de aparcamiento limitado a 15 minutos”, explican. Esto implica que, por ejemplo, no se podrá atravesar el barrio en coche para salir por Can do Penedo en dirección a Beluso. “Habrá que salir por las calles Johan Carballeira o Rosalía de Castro”, subrayan.

Las restricciones afectarán también a la velocidad máxima, que será de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Este plan también mantendrá abierto el aparcamiento situado en el antiguo aserradero, que se quiere que funcione como una especie de área de estacionamiento disuasoria para evitar que los coches accedan al barrio.

El segundo tramo es el que comprende desde el callejón de A Bicha hasta la calle Francisco Escáneo. En este caso el gobierno aún está perfilando una propuesta con los vecinos y los hosteleros sobre el lugar por donde discurrirá el tráfico y donde se colocarán las terrazas.