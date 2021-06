El Puerto inicia el vallado para las obras de restitución del paseo de O Salgueirón

La Autoridad Portuaria de Vigo inicia las obras de reforma del paseo de O Salgueirón, que se llevan a cabo por un importe de 45.798,17 euros, lo que supone un incremento del 100% respecto al presupuesto presentado en 2020. Según el Puerto de Vigo, el incremento se debe a la reparación de la escollera, algo que el Concello considera que no forma parte del paseo y que no figuraba en el convenio de mantenimiento firmado con la Autoridad Portuaria de Vigo para su mantenimiento.

Ayer comenzaron a vallar parte de la zona donde comenzarán las obras. La que está situada frente a Massó y donde queda en evidencia el esfuerzo de algunos vecinos por mantener vivos los árboles, sin importarles si era la Autoridad Portuaria de Vigo o el Concello de Cangas quién tenía que realizar los trabajos. De hecho, ayer hubo quejas por parte de algunos de esos vecinos que cuidan de los árboles de que el vallado que realizaba la empresa adjudicataria de los trabajos los dañaba. La Autoridad Portuaria de Vigo no realizó ningún comunicado. Pero la empresa adjudicataria de las obras sí que instaló un cartel anunciando en el que no deja lugar a equívocos de que se trata de las obras que la Autoridad Portuaria va a realizar y después solicitar en los tribunales la reclamación de daños y perjuicios. El Puerto denomina estas labores como “Restitución al estado original paseo de O Salgueirón”, la empresa constructora es Impervelper Veloso y la inversión 45.708,17 euros, IVA incluido. De estas labores la Autoridad Portuaria no avisó al Concello de Cangas y para el gobierno supuso toda una sorpresa, aunque ya se había adelantado que lo más probable era que esta actuación comenzase en junio. Una vez finalicen los trabajos vendrá el conflicto judicial con el Concello, que se espera largo.

Las obras ponen al descubierto, también, el mal estado en el que se encuentra la nave de Massó. Hay múltiples agujeros por los que todo el mundo puede entrar con facilidad al interior de una zona peligrosa y a un edificio afectado por la aluminosis.