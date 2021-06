Fervenza pide a la alcaldesa “valentía” para frenar la indemnización por la piscina

El jueves, por segundo pleno consecutivo, la indemnización que el Concello de Moaña debe pagar a FCC Aqualia por el cierre de la piscina durante el estado de alarma ha sido el centro del debate político. Entonces desde el propio gobierno municipal consideraron “injusto” que el Concello deba asumir el pago de 44.500 euros. Desde el PP insisten en rechazar esta indemnización y su portavoz, José Fervenza, pide a la alcaldesa, Leticia Santos, “que no tenga miedo a una multinacional”, tras recordar el temor planteado a que rechazar el pago acarrease una demanda judicial.

“Ni la alcaldesa ni el gobierno municipal pueden dejarse intimidar por las conversaciones que hayan podido mantener con la multinacional y por ese motivo dar una ayuda injusta a la empresa concesionaria”. Fervenza alega que “los representantes del pueblo no podemos cometer actos injustos por el simple temor a ser demandados por los poderosos”. Recuerda que parte de las facturas de las que se hará cargo el Concello “irán a subvencionar un coche de empresa, pagar las facturas de la luz, los recibos del gas o el hilo musical a una compañía que ganó el año pasado 262 millones de euros”. El PP, que junto a XM se opusieron en el pleno a reservar crédito en los presupuestos para esta partida, reitera que a su juicio es una “subvención injustificada, pues se trata de una ayuda de estado no notificada, que es muy superior a la que se paga en otros ayuntamientos”. Fervenza se pregunta si a Moaña “le están colando gastos que no se atreverían a pedir a otros ayuntamientos”.

Fervenza concluye criticando la “opacidad” del Gobierno municipal “que impide conocer cuáles fueron las conversaciones entre la alcaldesa y la multinacional, para que acabase cediendo al pago”.

Juntas de gobierno

Por otro lado, el PP de Moaña exige mayor transparencia a la hora de que los vecinos puedan conocer los acuerdos que adopta la junta de gobierno local. Critica que no se publiquen las actas en la página web municipal y lo considera una “ocultación”.